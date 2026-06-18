SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autoridades da Argentina emitiram um alerta nacional após o roubo de uma cápsula com césio-137 em um centro médico de Rosário, que fica a 300 km de Buenos Aires.

O roubo ocorreu na terça-feira em um instituto médico no centro de Rosário, que acionou protocolo de emergência. De acordo com a Autoridade Reguladora Nuclear, a fonte radioativa era usada para calibrar equipamentos de medicina nuclear.

O césio-137 estava em forma de gel e era mantido em uma garrafa plástica transparente. O órgão disse que o material estava dentro de sua embalagem protetora e divulgou uma imagem semelhante ao que a população pode encontrar.

Governo argentino confirmou o episódio ontem e disse que o risco radiológico é baixo. "Embora o risco radiológico seja muito baixo, caso encontre o objeto, não o toque nem o manipule", disse em comunicado.

Investigação apura como o material saiu do laboratório e quem poderia ter acesso ao local. O jornal argentino La Nación informou que apenas quatro pessoas tinham acesso à sala onde a cápsula era mantida.

Cesio-137 é um isótopo usado em procedimentos e controle de qualidade na medicina nuclear, mas exige cuidados por ser radioativo. O mesmo material esteve ligado ao acidente radiológico de Goiânia, em 1987, que inspirou série na Netflix.

30 anos depois, 1.292 pessoas convivem com cicatrizes do maior acidente radioativo do Brasil