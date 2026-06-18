SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 30 anos foi preso hoje em Cambridgeshire, na Inglaterra, acusado de tentativa de homicídio após supostamente jogar um menino de três anos no habitat de crocodilos de um zoológico.

Caso ocorreu no Johnsons of Old Hurst, por volta das 13h (9h no horário de Brasília). Zoológico fica localizado a 20 quilômetros de Cambridge, no Reino Unido.

Identidade do homem não foi revelada. Informações preliminares indicam que ele reside no condado vizinho de Norfolk, a aproximadamente 101 quilômetros do zoológico.

Ainda não se sabe a dinâmica do caso. Testemunhas afirmaram que o menino foi jogado pelo suspeito no habitat dos crocodilos, e a inspetora-detetive Verity McCann afirmou que a investigação indica que o homem e a criança não se conheciam.

Menino ficou gravemente ferido. Segundo informações das autoridades à BBC News, criança está em estado crítico, mas estável, no Hospital Addenbrooke.

Polícia investiga se a criança foi atacada pelos animais. Os crocodilos ficam abrigados em estruturas fundas, cercadas por lagos e plantas tropicais e delimitadas por cercas transparentes, que possibilitam a visão dos visitantes lá de cima.

Zoológico é atração popular da região. Ele conta com açougues, lojas agrícolas, bares, churrascaria e mais de 100 animais, incluindo crocodilos, leões, capivaras e tigres.