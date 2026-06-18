SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiros foram ouvidos na tarde desta quinta-feira (18) na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. O país é uma das sedes da Copa do Mundo da Fifa.

Ruídos que seriam dos disparos foram registrados em vídeos divulgados nas redes sociais. Em uma das imagens é possível ouvir uma gritaria, seguida de ao menos cinco barulhos que seriam dos tiros. Pedestres que estão no local correram na sequência.

Disparos foram ouvidos por volta das 16h (horário local; 17h no horário de Brasília). Vídeos do local mostram trechos da rua bloqueados por fitas, informou o site Fox 5 New York. Outro vídeo mostra centenas de policiais correndo na rua.

Ainda não há informações sobre qual seria o incidente e se houve mortos e feridos. Também não foi divulgado se alguém foi preso.

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