SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores de Moscou relataram uma "chuva de óleo preto" nesta quinta-feira (18) após o ataque com cerca de 200 drones ucranianos atingir uma refinaria de petróleo na capital russa.

Gotas de óleo preto caíram sobre parte de Moscou após explosão em refinaria. Moradores do sudeste da capital disseram à BBC que uma garoa fina deixou "manchas pretas desagradáveis" em suas roupas, carros e casas.

Autoridades de Moscou negaram a "chuva de óleo", mas emitiram alertas à população. O canal oficial da cidade no Telegram orientou moradores a manterem janelas fechadas e pediu que famílias com crianças, idosos e asmáticos deixassem a área com urgência.

Refinaria de Kapotnya foi atingida pela terceira vez em um mês e pela segunda vez nesta semana. Vídeos mostram o momento em que o topo de um silo foi arrancado por uma explosão e lançou o teto do tanque de armazenamento a dezenas de metros de altura.

É o maior ataque ucraniano desde o início da guerra. Cerca de 200 drones foram lançados a Moscou, deixando 17 feridos, segundo o governador local, Andrei Vorobyov.

Um centro comercial também pegou fogo após queda de destroços de drone. Em vídeo verificado pela BBC, um drone colide com os andares superiores de um edifício.

Quatro aeroportos de Moscou foram temporariamente fechados. Mais de 500 voos foram cancelados ou atrasados em razão do ataque.

Rússia diz ter interceptado quase mil drones e quatro mísseis de cruzeiro em 24 horas. Um depósito de petróleo foi atingido na região de Rostov, no sul do país, com registro de uma morte.

Zelensky disse que o ataque foi uma resposta à ofensiva russa que atingiu Kiev na semana passada. O bombardeio russo danificou a Lavra de Kyiv-Pechersk, um dos mosteiros cristãos mais antigos do país, e matou dez pessoas. "Se a Ucrânia arder, Moscou também arderá", afirmou.

A Rússsia respondeu com mais de 200 drones e mísseis balísticos contra a Ucrânia durante a noite. Autoridades em Sumy, no nordeste ucraniano, informaram que os ataques mataram uma pessoa.

Ministro russo ameaçou ataques "em larga escala". Sergei Lavrov disse estar "convencido há muito tempo de que palavras não bastam.

Putin ainda não se pronunciou sobre o ataque. O presidente russo está em Kazan, na região central do país, recebendo líderes do sudeste asiático para uma cúpula.

Ataques ucranianos a Moscou se tornaram mais frequentes. A capital russa fica a cerca de 500 km da fronteira com a Ucrânia. Os primeiros ataques bem-sucedidos com drones atingiram a cidade na primavera de 2023, mas eram esporádicos.