SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente foi apreendido após disparos serem ouvidos na tarde desta quinta-feira (18) na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. O país é uma das sedes da Copa do Mundo da Fifa.

Ruídos que seriam dos disparos foram registrados em vídeos divulgados nas redes sociais. Em uma das imagens é possível ouvir uma gritaria, seguida de ao menos cinco barulhos que seriam dos tiros. Pedestres que estão no local correram na sequência.

Um vídeo registrou ao menos duas pessoas vestidas de preto entrando em um cruzamento movimentado. Ambos aparentam estar com armas curtas e fazem vários disparos na sequência, comunicou a AP (Associated Press).

Disparos foram ouvidos por volta das 16h (horário local; 17h no horário de Brasília). Vídeos do local mostram trechos da rua bloqueados por fitas, informou o site Fox 5 New York. Outra imagem flagrou alguns policiais correndo na via.

Um adolescente suspeito e uma arma foram apreendidas, disse o Departamento de Polícia de Nova York à CBS News. Informações iniciais indicam que ninguém ficou ferido gravemente. Agentes foram vistos verificando o motor de um carro azul.

Polícia segue em busca de outros possíveis envolvidos no caso. Devido a isso, a polícia local comunicou que pode haver fechamento de ruas e interrupções no transporte público na região. Também não foi divulgada a motivação, nem se o tiroteio foi aleatório ou direcionado.

Pouco antes das 15h40 (horário local), um homem de 26 anos foi esfaqueado no cruzamento da rua 45 oeste com a Oitava Avenida. Ele foi encaminhado ao Hospital Bellevue com o quadro de saúde estável, segundo a ABC7. Ainda não está claro se o caso tem relação com o tiroteio.

Prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, ainda não se manifestou sobre o caso. O presidente norte-americano, Donald Trump, também não comentou o episódio.

Mais cedo, um homem de 20 anos foi cortado no pescoço com uma garrafa de vidro quebrada em Manhattan. A agressão ocorreu perto do local em que era comemorada a vitória do time de basquete New York Knicks, que venceu o Spurs e levou o título da NBA. Apesar da situação, o homem foi conduzido ao hospital em estado estável, informou a polícia local à estação de televisão PIX11. Ninguém foi preso neste caso.

Times Square é um dos principais pontos turísticos e mais movimentados de Nova York. Durante a Copa do Mundo, torcedores de vários países, inclusive do Brasil, têm se reunido na localidade para torcer.