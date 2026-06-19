SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Pentágono teria informado ao Congresso dos EUA que precisa de US$ 80 bilhões (R$ 412 bilhões) para cobrir custos da guerra com o Irã.

Departamento de Defesa dos EUA comunicou a parlamentares, em telefonemas nesta semana, que precisa de US$ 80 bilhões. A informação foi publicada pelo Wall Street Journal, que citou pessoas familiarizadas com o assunto.

Valor serviria para cobrir gastos ligados ao conflito com o Irã e também despesas que não têm relação direta com a guerra. Segundo o jornal americano, o número foi mencionado pelo vice-secretário de Defesa, Stephen Feinberg, nas conversas com congressistas.

Um pedido completo pode ser enviado aos legisladores nos próximos dias. O pacote, ainda de acordo com o Wall Street Journal, deve incluir verbas para o Pentágono e também prioridades fora da área de defesa, como auxílio agrícola e recursos para desastres.

A Reuters, que também repercutiu a notícia, disse que não conseguiu verificar a informação de forma independente. Casa Branca e Pentágono não comentaram o relato, segundo a agência de notícias.

QUANTO A GUERRA JÁ CUSTOU

Estimativa oficial divulgada em abril apontou que a guerra com o Irã custou cerca de US$ 25 bilhões (R$ 129 bilhões) até aquele momento. Um funcionário do Pentágono deu o número à Reuters, na primeira avaliação oficial sobre o gasto do conflito.

Custo total segue em aberto no Capitólio, e pedidos anteriores de dinheiro extra enfrentaram resistência. Uma solicitação inicial de US$ 200 bilhões (R$ 1 trilhão) para financiamento adicional encontrou forte oposição de parlamentares.

Em audiência na Câmara em abril, o diretor de orçamento da Casa Branca, Russell Vought, afirmou não ter uma estimativa do custo da guerra. Ele defendeu o pedido do presidente Donald Trump por um orçamento militar anual de US$ 1,5 trilhão (R$ 7 trilhões).

Proposta orçamentária é tratada como parte das prioridades republicanas para as eleições de meio de mandato de novembro. O partido tenta manter o controle do Congresso, em um cenário de preocupação de eleitores com custo de vida, energia e o peso financeiro da guerra com o Irã.