SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, cancelou uma viagem oficial que faria aos Estados Unidos após o presidente americano, Donald Trump, afirmar que a chefe de governo italiana, Giorgia Meloni, implorou para tirar uma foto com ele durante a cúpula do G7, na França, informação que ela nega.

As declarações de Trump foram divulgadas pela emissora italiana La7. Segundo o texto, o líder americano disse que Meloni insistiu para posar ao seu lado durante o encontro do grupo que reúne algumas das maiores economias do mundo.

"Ela [Meloni] provavelmente está feliz porque eu conversei com ela. Eu não precisava falar com ela", teria dito Trump. Em seguida, segundo a transcrição, ele acrescentou que a primeira-ministra implorou por uma fotografia e que ele só concordou por sentir pena dela. A emissora não divulgou o áudio da entrevista.

Poucas horas depois, Meloni publicou um vídeo na plataforma X para rebater as declarações. A primeira-ministra, irritada, disse que as falas foram "completamente inventadas". Ela também afirmou estar surpresa com a atitude do presidente americano. "Francamente, estou consternada", disse. "Não sei por que o presidente dos EUA se comporta assim com seus aliados. E não é a primeira vez."

A líder italiana também afirmou que Trump demonstra mais tolerância com adversários do Ocidente do que com parceiros históricos dos EUA. "Só posso lamentar que ele não mostre a mesma determinação com os inimigos do Ocidente e dos EUA, cujos líderes ele trata com muito mais indulgência", afirmou.

Em apoio à Meloni, o chanceler Antonio Tajani anunciou o cancelamento de sua visita aos EUA e afirmou que as palavras de Trump foram graves e ofensivas. As declarações, acrescentou, "ofendem toda a Itália".

Outros integrantes do governo italiano também adotaram um tom crítico a Washington. Giovanbattista Fazzolari, subsecretário da Presidência do Conselho de Ministros e um dos aliados mais próximos de Meloni, acusou Trump de prejudicar as relações históricas entre os EUA e a Europa.

"Com seus ataques inadequados, ele conseguiu um feito nada simples: tornar os EUA impopulares em toda a Europa, prejudicando não apenas a Europa, mas sobretudo os próprios EUA", escreveu.

O episódio marca uma mudança significativa na relação entre líderes que, durante anos, estiveram entre os principais representantes da direita no Ocidente. Meloni foi uma das apoiadoras mais vocais de Trump na Europa e a única líder europeia a participar de sua posse presidencial, em 2025.

Nos últimos meses, porém, a relação vinha apresentando sinais de desgaste. Em abril, Trump criticou Meloni por se recusar a envolver a Itália na guerra contra o Irã, afirmando ter ficado decepcionado com o que chamou de falta de coragem da primeira-ministra.

Já a italiana também condenou, mais recentemente, os ataques verbais do presidente americano ao papa Leão 14, após o sumo pontífice criticar o conflito com o Irã.