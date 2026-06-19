Os navios que desejarem passar pelo estreito, enquanto o acordo provisório estiver em vigor, deverão apresentar pedidos de trânsito pelo menos 48 horas antes da chegada, informou a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA), do Irã, em comunicado.
O Irã isentará as taxas relativas à segurança, proteção, serviços ambientais e seguros relacionados durante o período, exigindo, porém, que as embarcações coordenem rotas e horários de trânsito com antecedência devido às áreas afetadas por minas e para garantir a navegação segura.
Ataques ao Líbano
O Irã condenou os ataques israelenses ao Líbano e alertou sobre suas consequências para a paz e a segurança na região, afirmando que os Estados Unidos são diretamente responsáveis pela situação.
Referindo-se ao memorando de entendimento com os EUA, firmado nesta semana, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse que o fim da guerra no Líbano é parte integrante do acordo para encerrar as hostilidades em todas as frentes e acrescentou que o Irã tomará todas as medidas necessárias para proteger seus interesses, sua segurança e seus aliados.
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