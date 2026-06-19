SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rebateu nesta sexta-feira (19) declarações do líder supremo do Irã de que teria agido em desespero ao firmar um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio e afirmou que o regime no país persa não receberá "nem um centavo", apesar de o entendimento prever compensação financeira a Teerã.

"Não nos reunimos por desespero, foi o Irã. Eles estão acabados! Vamos cumprir os 60 dias. Eles não recebem um centavo, nem um centavo", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

A publicação ocorreu num momento em que a eficácia do acordo é questionada, sobretudo após novos ataques de Israel contra alvos no Líbano e o adiamento de uma rodada de conversas que deveria ocorrer nesta sexta, na Suíça.

O memorando de entendimento, firmado no último domingo (14) e assinado na quarta (17), prevê a liberação de US$ 24 bilhões em bens bloqueados do Irã. O texto determina também um plano de reconstrução e investimento direcionado ao Irã no valor de US$ 300 bilhões.

Depois que o conteúdo veio a público, Trump e seu vice, J. D. Vance, disseram que o regime não receberá "nem um centavo" de dinheiro público americano, e que o valor mencionado será negociado junto às monarquias do golfo Pérsico ?inimigas de Teerã. Na publicação desta sexta, o presidente americano não especifica se ele se referia apenas a recursos financeiros dos EUA ou a de outras nações também.

O post foi uma resposta ao líder supremo do Irã. Mais cedo, o aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou que o americano assinou o acordo "por desespero" e acrescentou que as futuras negociações sobre o programa nuclear não serão fáceis. Segundo ele, Teerã não aceitará exigências excessivas de Washington.

Além da compensação financeira, o memorando assinado pelos dois países estabelece um prazo de 60 dias para que negociadores cheguem a um entendimento sobre o programa nuclear iraniano e outras questões pendentes. O acordo também prevê a possibilidade de prorrogação do cessar-fogo temporário.

Segundo o Wall Street Journal, o governo dos EUA prepara um pedido de US$ 80 bilhões em recursos adicionais para cobrir os custos da guerra e financiar outras prioridades domésticas. A solicitação, que ainda deverá ser enviada ao Congresso, ocorre diante de dúvidas sobre o impacto financeiro do conflito e à pressão enfrentada por Trump antes das eleições de meio mandato, marcadas para novembro.

O secretário adjunto de Defesa, Stephen Feinberg, informou parlamentares sobre a necessidade dos recursos durante telefonemas feitos nesta semana, de acordo com o jornal. O pacote incluiria verbas para o Pentágono, mas também dinheiro destinado a áreas sem relação direta com a guerra, como programas de auxílio agrícola e assistência a vítimas de desastres naturais.

A agência de notícias Reuters não conseguiu verificar de forma independente a informação. Já a Casa Branca e o Departamento de Defesa não comentaram o assunto.

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VEJA UMA SÍNTESE DO ACORDO ENTRE EUA E IRÃ

EUA e Irã, junto a aliados, declaram fim imediato de todas as operações militares ?inclusive no Líbano? e se comprometem a não iniciar novos conflitos nem ameaçar a soberania um do outro.

As partes se comprometem a respeitar a soberania e não interferir nos assuntos internos um do outro.

As partes têm até 60 dias (prorrogáveis) para chegar a um acordo final.

EUA iniciam a remoção do bloqueio naval ao Irã, com encerramento total em 30 dias. Forças americanas se retirarão das proximidades do Irã em até 30 dias após o acordo final.

Irã garantirá passagem segura e gratuita de embarcações comerciais em Hormuz por apenas 60 dias, com remoção de minas em até 30 dias. O futuro do estreito será negociado com Omã e outros países costeiros.

EUA se comprometem a desenvolver, com parceiros, um plano de pelo menos US$ 300 bilhões para reconstrução e desenvolvimento do Irã.

EUA revogarão sanções contra o Irã conforme cronograma a ser definido no acordo final.

Irã reafirma que não desenvolverá armas nucleares. O material enriquecido armazenado será diluído sob supervisão da AIEA. Questões sobre enriquecimento serão discutidas no texto final.

Até o acordo final, mantém-se o status quo: Irã não avança no programa nuclear e EUA não impõem novas sanções nem enviam forças.

EUA concedem isenções para exportação de petróleo iraniano e serviços associados até o fim das sanções.

EUA liberam integralmente fundos e ativos iranianos congelados.

Será criado um mecanismo executivo para monitorar o cumprimento do memorando e do acordo final.

Negociações do acordo final só terão início após o cumprimento dos itens 1, 4, 5, 10 e 11.

Acordo final será endossado por uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU.