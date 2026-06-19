SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente Lula (PT) é uma pessoa "muito volátil", e que não se importa com o líder brasileiro. A declaração foi feita em entrevista ao site norte-americano Axios.

Trump admite que observou o Brasil e que não é fã de Lula. "Realmente não penso nele. Não estou nem aí. Mas agora ele é um tipo de pessoa diferente. Muito volátil. Eu vi como ele fez um discurso. Foi muito volátil, e tudo bem", afirmou o presidente dos EUA.