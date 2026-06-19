SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia britânica investiga o caso de um menino de três anos que foi aparentemente jogado no recinto de crocodilos de um zoológico particular em Old Hurst, no leste da Inglaterra, e sofreu ferimentos graves na quinta-feira (18).

O garoto está internado em estado crítico, mas estável, em um hospital na cidade vizinha de Cambridge. De acordo com depoimentos de moradores a jornais britânicos, Tracey Johnson, a esposa do proprietário do zoológico, chamado Johnsons of Old Hurst, pulou no recinto e resgatou o menino, que estava visitando o local com sua família e foi atacado por ao menos um dos crocodilos.

A polícia prendeu um homem de 30 anos, que não teve sua identidade divulgada, sob suspeita de jogar a criança no local. Segundo a corporação, ele não é um conhecido da vítima e estava inapto para interrogatórios, devido seu ao estado mental.

Conforme o depoimento de visitantes entrevistados pela BBC, o homem estava acompanhando de duas mulheres, que pareciam ser suas cuidadoras.

Nesta sexta-feira (19), a polícia informou que liberou o homem sob fiança.

"Nossos pensamentos permanecem com o menino e sua família, e policiais especializados continuam a apoiá-los neste momento difícil", disse a detetive inspetora Verity McCann.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, o zoológico também afirmou que estava orando pelo menino e sua família.

Por 80 libras esterlinas, visitantes com 16 anos ou mais podem reservar uma sessão de 30 minutos para "conhecer e alimentar nossos crocodilos ferozes", segundo o zoológico, que permite que jovens de 14 e 15 anos acompanhem um adulto pagante.

No mesmo dia do caso, o estabelecimento informou que fechou o recinto dos crocodilos em respeito à família do menino, mas manteve o resto do zoológico aberto.

O Johnsons of Old Hurst, que existe há cem anos, possui um açougue, loja de produtos rurais, salão de chá, churrascaria, além do zoológico, de acordo com seu site.

"Esperamos continuar a desenvolver nossa fazenda de crocodilos aqui na Johnsons of Old Hurst para fazer parte desse notável esforço de conservação", diz o site.

O zoológico abriga mais de cem animais, incluindo leões, tigres, ursos-preguiça, capivaras, suricatos e crocodilos.