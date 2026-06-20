SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã anunciou neste sábado (20) o fechamento do Estreito de Ormuz. A notícia foi divulgada pela agência Fars News, que é ligada a governo iraniano. O anúncio ocorreu horas depois de um ataque israelense deixar ao menos 10 mortos no sul do Líbano.

Irã anunciou fechamento do Estreito de Ormuz, segundo agência. A passagem marítima estava em processo de reabertura. Com a assinatura do protocolo do acordo para pôr fim à guerra entre Estados Unidos e Irã, o Estreito seria reaberto "instantaneamente" e o bloqueio americano dos portos iranianos seria suspenso, segundo afirmou o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif.

Anúncio sobre a reabertura chegou a ser divulgada pelo primeiro-ministro paquistanês nas redes sociais. O protocolo "entrará em vigor com efeito imediato e, como primeiro passo, a República Islâmica do Irã reabrirá o Estreito de Ormuz sem demora e os Estados Unidos suspenderão imediatamente o bloqueio naval", escreveu Sharif no X.

Horas antes do anúncio, aviões de guerra e drones israelenses atingiram locais no sul do Líbano, informou a agência de notícias do Líbano. Segundo a agência Reuters, um oficial militar israelense informou que o grupo Hezbollah disparou mais de 50 projéteis contra alvos das forças israelenses. O Hezbollah não assumiu a autoria dos ataques até o momento.