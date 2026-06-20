SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã anunciou neste sábado (20) o fechamento do Estreito de Ormuz, segundo agências de notícias do país. A decisão ocorreu após ataques de Israel ao Líbano, um dos pontos do acordo entre EUA e Teerã.

Irã citou violação do compromisso firmado entre os dois países para justificar a decisão. "Diante da clara violação dos compromissos dos Estados Unidos em relação ao primeiro artigo do memorando de entendimento sobre o fim da guerra, e em resposta às contínuas e implacáveis violações do cessar-fogo pelo regime sionista no sul do Líbano, as quais resultaram no assassinato brutal e no deslocamento de centenas de milhares de pessoas inocentes naquele território, bem como considerando a falha das forças de ocupação sionistas em se retirarem do sul do Líbano, anuncia-se que o Estreito de Ormuz será fechado ao tráfego de embarcações", declarou o Quartel-General Central Khatam al-Anbiya do Irã.

Primeiro artigo do documento prevê a interrupção imediata e permanente das operações militares entre o Irã, os EUA e aliados em todas as frentes, incluindo o Líbano, disse a agência iraniana. Acordo prevê que as partes se abstenham de futuras ações militares ou ameaças de uso da força. "O memorando também destaca o respeito à integridade territorial e à soberania do Líbano, enquanto as negociações para um acordo final estão programadas para serem concluídas em um prazo máximo de 60 dias", mencionou o comunicado oficial do Comando militar iraniano.

Comando militar do Irã afirmou que "este é o primeiro passo de resposta à quebra de confiança do inimigo". O comunicado informou ainda que, "caso a agressão continue, novas medidas serão planejadas e adotadas para forçar o inimigo a cumprir seus compromissos".

A passagem marítima entre o Irã e Omã, por onde passava cerca de 20% do abastecimento global de petróleo, estava em processo de reabertura. Com a assinatura do protocolo do acordo para pôr fim à guerra entre Estados Unidos e Irã, o estreito seria reaberto "instantaneamente" e o bloqueio americano dos portos iranianos seria suspenso, segundo afirmou o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, país que media as conversas.

Anúncio sobre a reabertura chegou a ser divulgada pelo primeiro-ministro paquistanês nas redes sociais. O protocolo "entrará em vigor com efeito imediato e, como primeiro passo, a República Islâmica do Irã reabrirá o Estreito de Ormuz sem demora e os Estados Unidos suspenderão imediatamente o bloqueio naval", escreveu Sharif no X.

Com o anúncio da abertura na quinta-feira, Irã chegou a impor novas regras para os navios. A autoridade marítima iraniana responsável pelo estreito exigiu hoje que todos os navios que desejem atravessá-lo apresentassem um pedido de trânsito com 48 horas de antecedência, apesar da reabertura até aquele momento.

Ataques ao Líbano matam 10

Horas antes do anúncio do fechamento, aviões de guerra e drones israelenses atingiram locais no sul do Líbano, informou a agência de notícias do país. Entre as vítimas, há mulheres e crianças.

Segundo a agência Reuters, um oficial militar israelense disse que os ataques foram uma resposta aos mais de 50 projéteis que teriam sido disparados pelo grupo Hezbollah contra alvos das forças israelenses. O grupo extremista, porém, não assumiu a autoria dos ataques até o momento.

Um dos ataques israelenses atingiu um prédio residencial de três andares na cidade de Barish, no sul, no distrito de Tiro. Ainda segundo a Reuters, o exército libanês informou que um ataque israelense matou um soldado na estrada Kfarrumman-Nabatieh e acusou Israel de minar os esforços para restaurar a estabilidade.

Ministério da saúde do Líbano afirma que 3.912 pessoas foram mortas, incluindo mulheres e crianças, desde o início do conflito. As autoridades israelenses dizem que pelo menos 32 soldados e quatro civis foram mortos nos últimos ataques.