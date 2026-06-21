BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) parabenizou o candidato da ultradireita Abelardo de la Espriella por vencer as eleições para presidente na Colômbia neste domingo (21). O resultado prévio no pleito do país vizinho indica a vitória do estreante na política.

"As agendas de direita continuam triunfando em toda a América", afirmou o pré-candidato à Presidência do Brasil em vídeo publicado no Instagram. "Sua vitória é a vitória do bem sobre o mal."

No vídeo, Flávio afirmou também que a direita no continente adota agenda contra aumento de impostos e a favor da segurança pública.

Com 99,92% das urnas apuradas, Espriella conseguiu 49,65% dos votos, contra 48,7% de Iván Cepeda, seu adversário e apadrinhado do atual presidente Gustavo Petro. Assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o candidato da direita colombiano escolheu um discurso de outsider da política, adotou camisa da seleção como símbolo nacionalista e prometeu duras políticas na área de segurança pública.

Em pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20), o presidente Lula (PT) manteve a vantagem e marca 41% no cenário mais provável de primeiro turno ante 31% de Flávio. No segundo turno, ambos repetiram o placar visto há um mês, de 47% para o petista e 43% para o bolsonarista, em situação de estabilidade.