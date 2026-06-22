SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um helicóptero da Guarda Costeira dos Estados Unidos caiu hoje em Sitka, no estado americano do Alasca.

Informação foi confirmada pela própria Guarda Costeira nas redes sociais. Equipes de resgate e de busca e salvamento estão no local. Ainda não há informações sobre vítimas e quantas pessoas estavam na aeronave.

Autoridades abriram investigação sobre as causas do acidente. Nenhum outro detalhe foi divulgado por enquanto.

Modelo que caiu é um MH-60 Jayhawk. Trata-se de uma versão militar adaptada do helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk, projetado para missões sobre o mar e em condições climáticas adversas.

A Guarda Costeira dos EUA está atuando ativamente em um acidente envolvendo um helicóptero MH-60 Jayhawk da Guarda Costeira, ocorrido hoje em Sitka, no Alasca. Equipes de resgate e de busca e salvamento estão no local. A segurança, o bem-estar e o resgate de nossos tripulantes são nossa prioridade. Comunicado da USCGArtic, no X (antigo Twitter)

Cidade onde ocorreu acidente está localizada uma ilha do arquipélago Alexander. Sitka fica às margens do Oceano Pacífico e tem cerca de 8 mil habitantes.