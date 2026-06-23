SÃO PAULO, S (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que o Irã concordou em permitir inspeções nucleares permanentes, mas Teerã negou a existência de qualquer acordo nesse sentido, reacendendo divergências sobre os termos das negociações para encerrar o conflito no Oriente Médio.

O republicano ameaçou suspender as conversas. Em um post na rede Truth Social, Trump disse que o Irã concordou em permitir a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) "por um longo período no futuro (para sempre!)".

"Isso garantirá a ?honestidade nuclear?. Se eles não tivessem concordado com isso, não haveria novas negociações", escreveu Trump. O presidente disse ainda que só aceitou levantar o bloqueio naval que a Marinha dos EUA mantinha no estreito de Hormuz porque negociadores iranianos teriam aceitado as vistorias nucleares.

Mais cedo nesta terça-feira (23), Teerã já tinha negado a versão dada por Washington. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, declarou que a agência vinculada à ONU não estava autorizada a inspecionar as instalações nucleares bombardeadas pelos EUA e por Israel.

No ano passado, em apoio à guerra de 12 dias lançada por Tel Aviv, os EUA bombardearam pela primeira vez instalações nucleares iranianas, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan. A AIEA sempre se queixou de não ter tido acesso completo às instalações desde então.

A extensão dos danos continua desconhecida. Baghaei disse que não há protocolo para esse tipo de inspeção, acrescentando que o Irã continuará cumprindo suas obrigações atuais como membro do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

Na véspera, o vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance disse que o Irã havia concordado em permitir a entrada de inspetores nucleares da AIEA. A desconfiança dos EUA e de outras nações ocidentais de que o Irã possa estar buscando construir bombas nucleares existe há décadas, mas a nação persa vem afirmando que seu programa existe apenas para fins pacíficos.

A disputa de narrativa em torno da questão nuclear ocorre após a primeira rodada de negociações na Suíça. Em paralelo, o principal negociador iraniano afirmou que o estreito de Hormuz não voltará às condições de livre navegação existentes antes da guerra.

Ainda assim, 35 navios transportadores de commodities atravessaram a via marítima na segunda-feira, um recorde desde o início da guerra, segundo a empresa de monitoramento marítimo Kpler.

Na semana passada, o regime persa afirmou que o passaria a impor o que chamou de "taxas de serviços marítimos" para a travessia.

Em uma declaração conjunta nesta terça, Irã e Omã reafirmaram que têm direitos soberanos sobre suas águas territoriais. Os dois países criarão um grupo de trabalho conjunto para negociar a futura administração da navegação no estreito, incluindo os serviços a serem oferecidos e os custos associados, seguindo padrões internacionais. Omã disse que não haverá pedágio

Como parte do acordo em negociação, Washington concordou em liberar US$ 12 bilhões em recursos congelados para o Irã, informou a mídia estatal iraniana nesta terça-feira, além de suspender temporariamente as sanções sobre o petróleo proveniente da República Islâmica.

Trump disse ainda nesta terça-feira que os recursos serão mantidos em uma conta de custódia sob controle americano e utilizados exclusivamente para a compra de alimentos e suprimentos médicos dos EUA, incluindo milho, trigo e soja.

"Esses são itens dos quais o Irã necessita desesperadamente. Esta é uma crise humanitária, e considero necessário ajudar agora, antes que seja tarde demais", escreveu Trump. O embaixador de Teerã na ONU, Ali Bahreini, mais uma vez divergiu do presidente americano. Ele disse nesta terça que somente Teerã decidirá como utilizar o montante.

Após as negociações na Suíça, o chefe da diplomacia de Washington, Marco Rubio, seguirá para os Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein, todos atacados pelo Irã durante a guerra, para discutir o acordo com Teerã e a situação em Hormuz.