WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O Brasil está entre os países que registram os menores níveis de confiança de que os Estados Unidos respeitam as liberdades individuais de sua população, segundo pesquisa do Pew Research Center divulgada na manhã desta terça-feira (23).

O levantamento aponta também uma deterioração da imagem americana entre os brasileiros e baixa confiança no presidente Donald Trump.

Apenas 32% dos brasileiros dizem acreditar que o governo americano respeita as liberdades individuais de seus cidadãos, o menor índice já registrado pelo instituto no país. Em 2013, durante o governo Barack Obama, esse percentual era de 76%.

A pesquisa foi realizada de 8 de fevereiro a 13 de maio deste ano e ouviu 42.151 pessoas em 36 países.

Os resultados negativos não se restringem ao Brasil. Globalmente, apenas 37% dos entrevistados têm uma visão favorável dos Estados Unidos, enquanto 57% expressam opinião desfavorável. A confiança em Trump é ainda menor: a mediana entre os 36 países pesquisados é de 23%, ante 30% no Brasil.

Na América Latina, a avaliação dos Estados Unidos varia significativamente. Enquanto a Colômbia e o Peru mantêm visões majoritariamente positivas do país, Brasil e Argentina aparecem divididos. Já México e Chile registram predominância de opiniões desfavoráveis.

O período de coleta ocorreu após um ano marcado por atritos diplomáticos e disputas comerciais entre Brasil e Estados Unidos, mas incluiu também a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Casa Branca e seu encontro com Trump, em maio, quando a relação bilateral atravessava uma fase relativamente menos turbulenta.

Os dados antecedem, porém, episódios recentes de tensão entre Brasília e Washington, como a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos e a investigação comercial que pode resultar em novas tarifas sobre produtos brasileiros.

A parcela dos brasileiros com opinião favorável sobre os Estados Unidos caiu de 64% em 2024 para 47% neste ano. Hoje 43% têm uma visão desfavorável do país.

Para Richard Wike, diretor de pesquisas de atitudes globais do Pew Research Center, o resultado reflete uma combinação de fatores, entre eles a avaliação do governo Trump, as políticas migratórias americanas e a percepção internacional sobre o funcionamento da democracia nos Estados Unidos.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, ele diz que a percepção negativa observada no Brasil acompanha uma tendência global. Em diversos países pesquisados, aumentou a preocupação com a saúde da democracia americana e com a forma como Washington atua no cenário internacional.

A avaliação de Donald Trump permanece majoritariamente negativa entre os brasileiros. Apenas 30% afirmam confiar no presidente americano para tomar as decisões corretas em assuntos mundiais, enquanto 64% dizem não confiar nele. O índice representa uma queda em relação ao ano passado, quando a taxa de confiança era de 34%.

Apesar disso, a percepção dos brasileiros sobre Trump é menos negativa do que a observada em vários países da Europa Ocidental. Na comparação com outros líderes mundiais, o republicano recebe índices de confiança semelhantes aos registrados para o presidente francês Emmanuel Macron (27%), o presidente ucraniano Volodimir Zelenski (24%) e o líder chinês Xi Jinping (22%).

A pesquisa mostra ainda que os brasileiros enxergam os Estados Unidos com crescente desconfiança em relação ao seu papel internacional. Três em cada quatro entrevistados (76%) afirmam acreditar que Washington interfere nos assuntos de outros países. A percepção é ainda mais comum entre jovens de 18 a 29 anos, faixa em que o índice chega a 82%.

A deterioração da imagem americana vai além da avaliação do presidente. Apenas 36% dos brasileiros consideram os Estados Unidos um parceiro confiável. Já 43% dizem creer que o governo americano leva em conta os interesses de países como o Brasil ao tomar decisões de política externa, percentual inferior aos 55% registrados em 2023.

Também caiu a percepção de que os Estados Unidos contribuem para a paz e a estabilidade global. Em 2023, 64% dos brasileiros compartilhavam essa visão. Hoje, o percentual é de 40%.

Segundo o relatório, a perda de confiança nos EUA como parceiro internacional está entre as mudanças mais significativas registradas nos últimos anos. O estudo aponta quedas em diversos países na percepção de que Washington é um aliado confiável, contribui para a estabilidade global e considera os interesses de outras nações ao formular sua política externa.

Os brasileiros também desaprovam amplamente as principais iniciativas internacionais do governo Trump. Apenas 25% aprovam sua condução das políticas migratórias, 24% sua atuação em relação ao Irã e 22% sua gestão da guerra entre Rússia e Ucrânia.

O relatório destaca ainda que a maior parte das entrevistas foi realizada após o início da guerra entre Estados Unidos e Irã. Segundo análise do instituto, conforme o conflito avançou durante o período de coleta, as opiniões sobre os EUA se tornaram mais negativas em parte dos países pesquisados.

A aprovação cai para 19% no caso das tarifas comerciais e para 16% na condução das discussões envolvendo a Groenlândia ?o republicano constantemente reafirma o desejo de comprar e anexar o território que pertence à Dinamarca de olho em interesses de segurança nacional, recursos naturais e geopolítica no Ártico.

Questionado sobre o resultado mais significativo da pesquisa, Wike destacou justamente a rápida deterioração da confiança internacional nos Estados Unidos como parceiro.

"Em muitos países, as pessoas estão perdendo confiança nos Estados Unidos como um parceiro confiável, seja em questões de segurança, econômicas ou diplomáticas", afirmou.