SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Forças Armadas dos EUA dizem ter matado um líder sênior do grupo terrorista Estado Islâmico em um ataque aéreo no noroeste da Síria.

EUA informaram que realizaram um bombardeio de precisão em 19 de junho. Segundo um comunicado do Comando Central dos Estados Unidos, a operação matou Ali Husayn al-'Ulaywi.

Militares afirmaram que o alvo era um dirigente sênior do Estado Islâmico (ISIS, na sigla em inglês). Segundo os EUA, a ação faz parte de uma campanha para interromper e eliminar integrantes do grupo que tentem atacar americanos no exterior ou o território americano. O Comando Central dos EUA afirmou que segue atuando com parceiros regionais na região.

O almirante Brad Cooper afirmou que a operação está ligada ao objetivo de enfraquecer o grupo na Síria. "O Comando Central dos EUA e nossos parceiros continuam comprometidos em erradicar os remanescentes do ISIS para garantir sua derrota duradoura", disse.

Cooper também declarou que as forças americanas vão manter a postura de defesa na região. "Continuaremos a defender a pátria dos EUA, nossos militares e aliados e parceiros em toda a região", afirmou.