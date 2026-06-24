BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O candidato derrotado das eleições do último domingo (21) na Colômbia, Iván Cepeda, reconheceu a vitória de seu adversário, o ultradireitista Abelardo de la Espriella, nesta quarta-feira (24), em uma mensagem à nação na sede do seu partido em Bogotá.

"Abelardo de la Espriella é o novo presidente da República", afirmou ele a jornalistas. "Faço isso como um ato de responsabilidade democrática, para contribuir com a convivência, a paz e o diálogo entre colombianos", continuou.

"Estamos convencidos de que as diferenças políticas devem ser resolvidas mediante a participação cidadã, o respeito às instituições e a deliberação pública", continuou Cepeda.

Nos últimos dias, o país registrou protestos de apoiadores de Cepeda, muitos deles com suspeitas de fraude no escrutínio, ainda que organizações independentes descartem essa possibilidade. Os manifestantes se alimentam principalmente das acusações de Gustavo Petro, padrinho político do senador.

Embora tenha ecoado o aliado no dia do primeiro turno, Cepeda se afastou dessa retórica desde então e vinha falando que reconheceria a contagem final do órgão responsável pelo pleito -na Colômbia, há uma apuração rápida, apenas de valor informativo, e uma oficial, que demora alguns dias e tem força jurídica.

Por enquanto, a segunda contagem coincide em 99,997% com os números divulgados no domingo, segundo o Registro Nacional, entidade responsável pela apuração. O escrutínio oficial, no entanto, foi concluído apenas no primeiro nível, que se refere às zonas, e ainda precisa ser checado em âmbito municipal, departamental e nacional.