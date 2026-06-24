SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina australiana de 10 anos ficou com queimaduras graves no rosto após participar de uma tendência que circula nas redes sociais e envolve aquecer brinquedos antiestresse no micro-ondas.

Caso aconteceu em Gold Coast, na Austrália. Violet Zerbst havia visto vídeos na internet em que usuários colocavam um brinquedo sensorial do tipo "squishy" no micro-ondas para deixá-lo mais macio. Sem imaginar os riscos, ela decidiu repetir o procedimento em casa.

Brinquedo explodiu após ser aquecido. Segundo relatos da família à imprensa australiana, Violet colocou o brinquedo recheado com gel no micro-ondas por cerca de 30 segundos. Ao retirá-lo, começou a apertá-lo normalmente.

Foi então que o objeto explodiu. "Eu apertei por uns três segundos e ele virou uma espécie de bola antes de explodir no meu rosto", contou a menina ao jornal Gold Coast Bulletin.

O conteúdo superaquecido atingiu diretamente seu rosto, boca e lábios. "Eu conseguia sentir minha pele saindo. E aquilo entrou na minha boca", disse Violet à emissora australiana 7News.

"Foi horrível ouvir aqueles gritos. Eu sabia que algo muito sério tinha acontecido", afirmou o pai, Jody Zerbst. A mãe da menina correu para colocá-la sob água fria enquanto o pai acionava os serviços de emergência. Jody relatou que o material quente se comportava como uma espécie de caramelo derretido.

"Era uma substância pegajosa e escaldante que ficou grudada no rosto dela", explicou o pai à 7News. Segundo Jody, parte da pele da filha se desprendeu com a queimadura. "A pele praticamente se soltou. Como aquilo entrou na boca dela, ela tentava cuspir o material."

Violet foi atendida por paramédicos no local e levada ao Gold Coast University Hospital, onde permaneceu internada durante uma semana.

O caso reacendeu o alerta sobre vídeos virais que incentivam crianças a aquecer brinquedos sensoriais no micro-ondas. Embora o brinquedo envolvido seja vendido legalmente, a embalagem traz advertências claras para que o produto não seja aquecido. "Não aqueça, não congele e não coloque no micro-ondas. Isso pode causar ferimentos pessoais", diz o aviso do fabricante.

Versões falsificadas do produto podem circular sem os alertas de segurança originais. Benjamin Halls, diretor da distribuidora australiana William Valentine Collection, afirmou que fabricantes e distribuidores não apoiam qualquer tipo de desafio divulgado nas redes sociais. "Os pais devem supervisionar a atividade online dos filhos. Sempre haverá pessoas tentando ganhar alguns segundos de fama com desafios perigosos."

O acidente de Violet não é um caso isolado. Segundo a imprensa australiana, outra criança foi hospitalizada na mesma semana por queimaduras causadas por um brinquedo semelhante.

Em fevereiro, o UOL noticiou outro caso, desta vez em Illinois, nos Estados Unidos. Um menino de nove anos, Caleb Chabolla, sofreu queimaduras de segundo grau após aquecer um cubo sensorial no micro-ondas e vê-lo explodir em seu rosto e mãos. A mãe da criança, Whitney Grubb, descreveu a cena ao canal ABC7 Chicago. "Ele estava chorando e gritando: 'Está queimando, está queimando'. O lado direito do rosto dele parecia estar derretendo."

O garoto precisou ser transferido para um centro especializado em queimaduras. Segundo os médicos, aquele foi o quarto caso semelhante registrado apenas naquele ano na unidade hospitalar.