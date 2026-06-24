Cepeda estava menos de 1% atrás do vencedor, Abelardo De La Espriella, na apuração inicial dos votos, tendo obtido 48,7%, e havia afirmado que aguardaria a verificação final da apuração pelo Registro Nacional.

O Registro Nacional informou, nessa terça-feira (23), que a contagem final diferiu em apenas 0,003% da contagem inicial.

O reconhecimento de Cepeda candidato do Pacto Histórico e aliado do governo do presidente em fim de mandato, Gustavo Petro abre caminho para a transição de poder no país de 53 milhões de habitantes, após uma das eleições mais acirradas de sua história recente.

Tags:

Colômbia | Eleições Presidenciais | Iván Ceped