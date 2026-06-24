SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos anunciaram o primeiro teste considerado bem-sucedido do Golden Dome (Domo de Ouro), projeto de escudo antimísseis defendido pelo presidente Donald Trump para proteger o território americano de ataques aéreos.

O anúncio foi feito por Pete Hegseth em uma publicação no X. O secretário de Guerra dos EUA afirmou na tarde de ontem que o primeiro teste do Golden Dome for America foi concluído com "sucesso total" e marcou uma etapa inicial do projeto.

Hegseth disse que o sistema derrubou ameaças de forma autônoma. Segundo o secretário, a tecnologia de energia dirigida foi usada pelo DDAD, sigla em inglês para Dynamic Defense Autonomous Defeat (Neutralização Autônoma de Defesa Dinâmica, em tradução livre), para localizar, mirar e eliminar múltiplas ameaças durante o teste.

O secretário afirmou ter visto a tecnologia neutralizar drones e mísseis de cruzeiro. No post, Hegseth disse que militares americanos integraram a nova tecnologia para deter ameaças recebidas. Ele não informou, porém, quantos alvos foram usados, quais eram reais ou simulados, nem divulgou dados técnicos completos sobre o desempenho do sistema.

Teste ocorre em meio ao avanço de armas de energia dirigida nos EUA. A Axios informou que Hegseth e Emil Michael, chefe de tecnologia do Pentágono, acompanharam no Novo México uma demonstração de armas a laser e micro-ondas de alta potência, tecnologia que concentra energia para atingir e neutralizar alvos. O relato ajuda a contextualizar o anúncio, mas o governo americano ainda não divulgou dados técnicos completos sobre o teste citado por Hegseth.

O Golden Dome é uma das principais apostas militares de Trump. O projeto foi criado por ordem executiva em janeiro de 2025, ainda com o nome Iron Dome for America. Segundo a Casa Branca, o objetivo é desenvolver uma defesa contra mísseis balísticos, hipersônicos, mísseis de cruzeiro avançados e outros ataques aéreos contra os EUA.

Plano prevê sensores e interceptores no espaço. Em maio de 2025, o Departamento de Defesa dos EUA afirmou que o Golden Dome deve incluir sensores e interceptores baseados no espaço. O órgão também disse que tecnologias espaciais, sistemas de defesa aérea e antimísseis já existem, mas precisarão ser integrados em uma mesma arquitetura.

Hegseth comparou o projeto a uma iniciativa de Ronald Reagan. No post, o secretário disse que Trump está tornando realidade a visão da Iniciativa de Defesa Estratégica, lançada por Reagan nos anos 1980 e conhecida como "Guerra nas Estrelas". A comparação também tem sido usada por analistas e pela imprensa americana para descrever a ambição do Golden Dome.

Trump estimou o custo do projeto em US$ 175 bilhões. Segundo a Reuters, o presidente afirmou em 2025 que o Golden Dome deveria estar operacional até o fim de seu mandato, em janeiro de 2029. Especialistas ouvidos pela agência questionaram o prazo e a viabilidade financeira do sistema.

O custo pode chegar a US$ 1,2 trilhão em 20 anos. A Reuters informou, com base no Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA, que a despesa com o Golden Dome poderia ficar muito acima da estimativa inicial apresentada pelo governo americano.

Hegseth associou o teste ao financiamento aprovado pelo governo Trump. Segundo o secretário, o marco só foi possível por causa do pacote de gastos chamado por Trump de One Big Beautiful Bill. Ele também disse que empresas tradicionais e novas companhias de defesa estão competindo e colaborando no projeto.

Ainda não há verificação independente sobre o resultado. Até agora, as informações públicas sobre o desempenho do teste vêm do próprio governo americano. Não foram divulgados dados completos sobre o cenário, os alvos usados, a taxa de acerto, as limitações da tecnologia ou as empresas envolvidas na demonstração.