SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 13 anos caiu de uma atração aquática da Disneyland, na Califórnia (EUA), e despencou cerca de 15 metros após sair do barco antes do fim do percurso.
O adolescente saiu do barco antes do fim do percurso da atração. O caso ocorreu no domingo (21), na Tiana's Bayou Adventure, brinquedo aquático da Disneyland, em Anaheim, na Califórnia, segundo representantes do Disneyland Resort ouvidos pela revista People.
A atração foi parada, mas o menino ainda seguiu por parte do trajeto. Um funcionário interrompeu o brinquedo imediatamente, de acordo com a Disney. O adolescente só foi auxiliado por funcionários do parque depois de avançar pelo percurso.
Vídeo mostra o adolescente caindo pela descida final da atração, atrás de um dos barcos. Uma gravação obtida pelo TMZ mostra o menino caindo pela parte mais íngreme do brinquedo, logo atrás de um dos barcos.
O adolescente foi levado a um hospital por precaução e recebeu alta depois de ser avaliado. O Corpo de Bombeiros de Anaheim foi acionado para atender a ocorrência.
A atração foi fechada após o caso e reabriu no dia seguinte. A Cal/OSHA, divisão de segurança ocupacional da Califórnia, vistoriou o brinquedo na manhã de segunda-feira (22) e liberou a retomada do funcionamento.
Ainda não se sabe por que o adolescente saiu do barco. A KTTV, afiliada da Fox em Los Angeles, informou que o motivo não foi esclarecido. Segundo o jornal local Orange County Register, os veículos da atração não têm barras de segurança nem cintos.
A Tiana's Bayou Adventure ocupa o lugar da antiga Splash Mountain. A atração anterior era inspirada em "A Canção do Sul", filme de 1946 associado a estereótipos raciais e criticado por sua representação de afro-americanos e da vida em plantações nos Estados Unidos, segundo a Associated Press.