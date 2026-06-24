SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 5.6 na Escala Ritcher atingiu uma área rural no norte da Califórnia na manhã de hoje, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Epicentro foi localizado a cerca de 12 km da cidade de Willits. Tremor ocorreu por volta das 8h10 (12h no horário de Brasília), a uma profundidade de 8 km, segundo o USGS.

Há relatos de feridos, mas sem mortes. Conforme informado pela Associated Press (AP), Gabinete Executivo do Condado de Mendocino informou que hospitais da região registraram alguns feridos.

Mais de 6.000 moradores ficaram sem energia. Pelo menos seis cidades próximas ao epicentro registraram queda de luz, segundo o gabinete do condado.

Quase 657 mil alertas foram enviados pelo aplicativo MyShake. Gabinete de Serviços de Emergência do Governador da Califórnia (Cal OES) informou que atua com as autoridades locais para avaliar impactos.

Loja de conveniência da região compartilhou foto de produtos quebrados após o impacto. Garrafas de vidro caíram das prateleiras com o tremor, no mercado Upper Lake Grocery, em Ukiah.

Foi o maior tremor registrado na região desde 1940. Em entrevista à AP, sismóloga Lucy Jones afirmou que evento é incomum para o local, que não se encontra numa falha geológica.

Outros três tremores menores ocorreram na sequência. Os outros terremotos foram mais leves, com magnitude inferior a 2,7.

Condado de Mendocino é uma área rural cercada por pequenas cidades agrícolas. Willits, a cidade mais próxima do epicentro, é um centro de agricultura da região.

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