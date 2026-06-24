SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a Venezuela nesta quarta-feira (24), segundo o serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS), causando cenas de pânico em Caracas, segundo a agência AFP. Ainda não há informações sobre possíveis mortos ou feridos.

O tremor teve seu epicentro próximo à cidade de El Cienago, no norte do país. Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que ocorreu às 22h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações preliminares do USGS. O sismo foi registrado a cerca de 13 km de profundidade e também foi sentido na Colômbia.

"Foram vistas cenas de pânico em um centro comercial em Caracas", reportou uma jornalista da AFP. Dezenas de pessoas saíram dos prédios na capital venezuelana e aguardavam na rua antes de voltar para seus escritórios e residências, relataram testemunhas.

Uma venezuelana relatou à agência Reuters o surgimento de rachaduras na parede de seu apartamento e a quebra de vidros na entrada do edifício.

Segundo vídeos de testemunhas da Reuters, caminhões de bombeiros circulam pelas ruas de Caracas, e fachadas de alguns edifícios sofreram danos significativos. Muitos moradores ficaram sem energia elétrica ou acesso à internet logo após o tremor.

Na Colômbia, a unidade de gestão de riscos (UNGRD) descartou alerta de tsunami.

O sistema americano, no entanto, emitiu alertas de tsunami para a região de Porto Rico e das Ilhas Virgens Americanas e Britânicas, no mar do Caribe. O comunicado acrescentou que ilhas próximas à costa da Venezuela -Aruba, Curaçao e Bonaire- também podem ser atingidas por ondas perigosas. "A ocorrência é possível para as costas situadas em um raio de 300 km do epicentro do terremoto na Venezuela", informou o serviço.