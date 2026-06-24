SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5, atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (24), segundo o serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS), causando cenas de pânico em Caracas. Até a última atualização deste texto não havia informações sobre mortos ou feridos.

O tremor principal (7,5) ocorreu 39 segundos após o precursor (7,2), a uma distância de cerca de 45 km, ambos no norte do país. Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que foi registrado às 18h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações do USGS. Os sismos aconteceram em diferentes profundidades e também foram sentidos na Colômbia.

O serviço americano ainda afirmou que "é provável que haja um grande número de vítimas e danos extensos na Venezuela".

"Foram vistas cenas de pânico em um centro comercial em Caracas", reportou uma jornalista da AFP. Dezenas de pessoas saíram dos prédios na capital venezuelana e aguardavam na rua antes de voltar para seus escritórios e residências, relataram testemunhas.

Uma venezuelana relatou à agência Reuters o surgimento de rachaduras na parede de seu apartamento e a quebra de vidros na entrada do edifício.

Segundo vídeos de testemunhas da Reuters, caminhões de bombeiros circulam pelas ruas de Caracas, e fachadas de alguns edifícios sofreram danos significativos. Muitos moradores ficaram sem energia elétrica ou acesso à internet logo após o tremor.

Na Colômbia, a unidade de gestão de riscos (UNGRD) descartou alerta de tsunami.

O sistema americano emitiu alertas de tsunami e, minutos depois, os cancelou. O comunicado alertava para possíveis ondas perigosas na região de Porto Rico e das Ilhas Virgens Americanas e Britânicas, no mar do Caribe.