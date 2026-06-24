BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Mais de duas semanas após ir às urnas, o Peru soube, nesta quarta-feira (24), que a candidata Keiko Fujimori derrotou matematicamente seu adversário, o esquerdista Roberto Sánchez, e, exceto no caso de haver novos sobressaltos na corrida eleitoral, será a nova presidente do país na quarta tentativa de chegar ao cargo.

A contagem avança a conta gotas desde então --na noite desta quarta, 99,87% das atas eleitorais haviam sido contabilizados. A velocidade da apuração, no entanto, não é a única culpada.

A esta altura, Keiko tem 50,12% dos votos, e Sánchez, 49,88%. Trata-se de uma margem ínfima, mesmo considerando o histórico de polarização do país, o que também explica a demora para cravar os resultados. Em números absolutos, significa que apenas 44 mil votos separam os dois políticos.

E mesmo assim, a espera ainda não acabou. O Onpe (Escritório Nacional de Processos Eleitorais, na sigla em espanhol) afirmou também nesta quarta que aguarda o parecer dos Júris Eleitorais Especiais, em relação a algumas atas --o 0,13% restante de apuração é cerca de 120 atas, de acordo com o site do órgão.

"Assim que as recebermos, nossa equipe procederá ao seu processamento e incorporação imediata na contagem oficial, concluindo, dessa forma, a apuração de 100% das atas de apuração", afirmou o Onpe, sem dar uma previsão oficial.

Isso significa que não faltam atas para processar. Embora esse procedimento também demore no Peru, normalmente devido aos votos rurais e do exterior, todas as atas estavam no sistema no dia 12 de junho, há quase duas semanas.

Naquele dia, porém, ainda havia 1.475 folhas pendentes devido a inconsistências ou erros em seu preenchimento. Foram justamente esses documentos que foram enviados aos Júris Eleitorais Especiais para que esses órgãos pudessem validá-los.

O jornal peruano El Comercio afirmou que a perspectiva é anunciar os resultados no dia 7 de julho e entregar as credenciais ao próximo presidente no dia 15 de julho. O líder eleito deve tomar posse no dia 28 do mesmo mês.

Ao que tudo indica, Sánchez não vai facilitar o processo, repetindo a judicialização eleitoral que a própria Keiko promoveu em 2021 após perder para o padrinho político do candidato, o ex-presidente Pedro Castillo, atualmente preso por uma tentativa de autogolpe.

Na terça, o partido do esquerdista, o Juntos pelo Peru, pediu a anulação de todos os votos do exterior, justamente o grupo decisivo para a provável eleição de Keiko. Foi o que fez o partido dela, o Força Popular, em 2021: naquele ano, a sigla tentou anular quase 200 mil votos nas regiões andinas, reduto de Castillo.

O Juntos pelo Peru diz que houve "vícios irreparáveis" e "fraude eleitoral" no processo, contradizendo organismos internacionais que viram um pleito ordenado, apesar de questões pontuais.

"A organização das eleições foi realizada de forma adequada. O dia da eleição transcorreu em um ambiente calmo e ordeiro, embora tenham ocorrido alguns incidentes isolados", afirmou a missão da União Europeia, por exemplo, que fez "uma avaliação positiva dos processos de votação e apuração".

Apesar disso, Sánchez afirmou na terça que não vai reconhecer os resultados. "Nessas condições de transgressão das normas, não reconheceremos o governo da senhora Fujimori. E, em consonância com esse princípio, travaremos a luta democrática dentro da estrutura da lei. Apelaremos à luta de resistência patriótica e popular", afirmou, convocando uma mobilização para o próximo sábado (27).

As manifestações serão um primeiro teste do governo da filha do ditador Alberto Fujimori, que esteve no poder do Peru de 1990 a 2000 e foi posteriormente condenado por crimes de corrupção e contra a humanidade. A repressão levada a cabo por Fujimori, que derrotou guerrilhas com uma violência que impactou milhares de civis, tornou o antifujimorismo uma das principais forças políticas do Peru.

Nessas eleições, Keiko deixou de tergiversar ao falar de seu pai e abraçou o seu legado, mostrando que o fujimorismo também tem peso para ganhar uma eleição. Resta saber se a política, que poderá ser a décima presidente peruana em dez anos, terá força para se manter no poder.