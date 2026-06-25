SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta quinta-feira (25) que ao menos 164 pessoas morreram devido aos dois terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5, atingiram o país caribenho na quarta (24). Os tremores causaram pânico e destruição, com ao menos 971 feridos.

As equipes de emergências continuam atuando nas buscas por mortos e desaparecidos. Delcy anunciou também a criação de um fundo inicial de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) com recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O tremor principal (7,5) ocorreu 39 segundos após o precursor (7,2), a uma distância de cerca de 45 km, ambos no norte do país. Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que foi registrado às 18h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações do serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS).

Os sismos aconteceram em diferentes profundidades e também foram sentidos na Colômbia e no Brasil.

O sismo de magnitude 7,5 é o mais potente em mais de um século, segundo os registros históricos do USGS, que registrou em 29 de outubro de 1900 um terremoto de magnitude estimada de 7,7 na costa do país, a nordeste de Caracas.

Delcy declarou estado de emergência e expressou suas condolências às famílias dos mortos. Delcy ainda afirmou que o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, o principal do país, está fechado devido a graves danos em sua infraestrutura.

A comunidade internacional prestou solidariedade à Venezuela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou uma avaliação do Ministério das Relações Exteriores para estudar medidas de assistência para ajudar a Venezuela. A avaliação será feita em conjunto com a embaixada do Brasil em Caracas.

Os EUA também ofereceram ajuda, com uma mensagem mensagem publicada pelo presidente Donald Trump e pelo Departamento de Estado horas após os tremores. Nesta quinta, o governo da Espanha afirmou que colocou à disposição da Venezuela uma equipe de 54 integrantes da Unidade Militar de Emergências para auxiliar nas operações de busca e resgate.

Segundo o Ministério da Defesa espanhol, o grupo conta com cães treinados e equipamentos especializados para localizar sobreviventes sob os escombros. O grupo está pronto para ser enviado caso seja solicitado apoio internacional, disse a pasta.