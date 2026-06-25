SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A União Europeia está disposta a prestar sua ajuda após o duplo terremoto que atingiu a Venezuela, anunciou nesta quinta-feira (25) a comissária de Gestão de Crises.

"Estamos preparados para reforçar nossa ajuda", declarou no X Hadja Lahbib. Ela indicou que o sistema europeu Copernicus de detecção por satélite foi ativado para apoiar as operações de resgate.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, também ofereceu apoio à Venezuela, com o ministro das Relações Exteriores, Jose Manuel Albares, acrescentando que o país está pronto a fornecer qualquer ajuda emergencial necessária após os terremotos atingirem o país na quarta-feira (24).

"A Espanha e eu oferecemos nosso total apoio ao povo venezuelano após os terremotos devastadores desta noite", publicou Sanchez no X. "Nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias".

A China fará o que puder para ajudar a Venezuela após dois fortes terremotos atingirem o país sul-americano, afirmou o Ministério das Relações Exteriores chinês.

Até o momento, não há relatos de vítimas ou feridos entre cidadãos chineses, disse o porta-voz do ministério, Guo Jiakun, em uma entrevista à imprensa em Pequim.

A Alemanha ofereceu o envio de seis aeronaves militares para ajudar nos esforços de socorro na Venezuela, disse o ministro da Defesa.

"As Forças Armadas alemãs estão prontas e podem disponibilizar até seis aeronaves de transporte A400M em curto prazo assim que o apoio for solicitado", afirmou Boris Pistorius em comunicado.

Os Estados Unidos já haviam oferecido ajuda ao país, em mensagem publicada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo Departamento de Estado horas após os tremores.

Trump, afirmou, por meio do Truth Social, que "os dois grandes terremotos que acabaram de atingir o grande povo da Venezuela são ambos de enorme magnitude e deixaram um número devastador de mortes". "Os Estados Unidos estão prontos, dispostos e aptos a ajudar!"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou no final da noite desta quarta (24) que determinou uma avaliação do Ministério das Relações Exteriores sobre a situação da Venezuela.

O objetivo, segundo nota divulgada por Lula, é adotar medidas de assistência para ajudar a Venezuela. A avaliação será feita em conjunto com a embaixada do Brasil em Caracas.