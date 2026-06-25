WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos ofereceram ajuda à Venezuela após os fortes terremotos que atingiram o país nesta quarta-feira (24).

A mensagem foi publicada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo Departamento de Estado horas após os tremores, que provocaram o colapso de edifícios em Caracas.

Trump, afirmou, por meio do Truth Social, que "os dois grandes terremotos que acabaram de atingir o grande povo da Venezuela são ambos de enorme magnitude e deixaram um número devastador de mortes". "Os Estados Unidos estão prontos, dispostos e aptos a ajudar!"

Mais cedo, durante evento em Washington, na noite desta quarta-feira (24), para a celebração dos 250 anos dos EUA, ele elogiou as Forças Armadas americanas e descreveu como "impecável" e de "tirar o fôlego" a captura de Nicolás Maduro, em janeiro. Mas, não tinha comentado sobre os tremores.

Por meio do X (ex-Twitter), o Departamento de Estados dos EUA afirmou que eles estão "ao lado do povo venezuelano após os devastadores terremotos desta noite. Estamos em contato com as autoridades e mobilizando assistência. Que Deus abençoe nosso povo venezuelano".

Nas redes sociais, Jeremy Lewin, subsecretário de Estado para assistência externa, assuntos humanitários e liberdade religiosa, afirmou que a pasta já mobilizou uma equipe de assistência a desastres e um grupo de trabalho para entregar e coordenar assistência crítica ao povo venezuelano.

"Trabalhando com nossos parceiros no governo interino da Venezuela, os EUA enviarão equipes de busca e resgate, suprimentos médicos e humanitários e outros recursos nos dias cruciais iniciais após este trágico desastre natural", afirmou ele.

"Fuerza, Venezuela, estamos con ustedes [força, Venezuela, estamos com vocês]", escreveu Christopher Landau, subsecretário da pasta em espanhol.

Por volta das 18h no horário local, a Venezuela foi abalada por dois fortes terremotos quase consecutivos, de magnitude 7,2 e 7,5. Os venezuelanos correram imediatamente para as ruas e muitos demoraram a voltar para suas casas e escritórios, com medo das réplicas ?foram ao menos 20, segundo a líder do país, Delcy Rodríguez.

Delcy declarou estado de emergência e expressou suas condolências às vítimas. Os terremotos foram sentidos com força desde o estado de Trujillo, nos Andes, até La Guaira. Autoridades falam em mortos e feridos, mas os danos ainda não foram quantificados e não há um número oficial.