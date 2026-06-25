SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preso nos Estados Unidos desde janeiro, Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela, transmitiu mensagem nesta quinta-feira (25) às pessoas impactadas pelos dois terremotos em seu país que causaram destruição e provocaram mortes. Em mensagem publicada nas redes sociais, o ex-líder pede "união nacional" e afirma que o país sul-americano tem "enfrentado grandes provações".

"Nesta hora difícil, clamamos por união nacional, serenidade e amor concreto: para ajudar, proteger, compartilhar, apoiar e reconstruir. A Venezuela tem enfrentado grandes provações, e sairemos desta mais fortes, com fé, disciplina e solidariedade. Nossos corações e nossas orações estão com vocês. Que Deus abençoe e proteja a Venezuela", diz trecho da mensagem publicada nas redes de Maduro.

O texto foi publicado em nome de Maduro e de Cilia Flores, a esposa do ex-ditador também presa nos EUA. Acima da mensagem, há as palavras Nova York, onde eles estão detidos, e a data de quarta (24), quando ocorreram os terremotos. Abaixo está escrito "Presidente Constitucional da República Bolivariana da Venezuela", título que o ex-líder continua reivindicando para si.

A publicação menciona a palavra união duas vezes e manifesta solidariedade "por aqueles que sofrem e por todo o povo" venezuelano. "Hoje, só há uma palavra: máxima união, máxima solidariedade e máxima ação. Que ninguém fique sozinho, que cada comunidade cuide de suas crianças, de seus avós, de seus doentes, e que todos apoiemos o trabalho das equipes de resgate, da Polícia Nacional, das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, da Defesa Civil, dos médicos, bombeiros, trabalhadores e voluntários."

Maduro e Cilia foram capturados por forças americanas, em Caracas, no dia 3 de janeiro. Desde então, estão no Centro Metropolitano de Detenção (MDC na sigla em inglês), prisão localizada no Brooklyn, em Nova York, por passaram réus como os músicos Sean "Diddy" Combs e R. Kelly, e Ghislaine Maxwell, parceira do abusador sexual Jeffrey Epstein.

Maduro governou a Venezuela de março de 2013 até sua queda, quando Delcy Rodríguez, sua vice, assumiu a Presidência de forma interina e começou a mudar as relações com os EUA. O ex-ditador e sua esposa são acusados de diferentes crimes, incluindo narcoterrorismo e posse ilegal de armas. Eles se declaram inocentes.

Mesmo detido, Maduro continua transmitindo mensagem em suas redes sociais com frequência. Não há confirmação que as publicações tenham sido redigidas diretamente pelo ex-líder. Tampouco se sabe quem administra as redes sociais dele.