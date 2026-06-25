SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vários países já se prontificaram a ajudar nas operações de buscas na Venezuela e disseram ter enviado equipes especializadas após o forte terremoto que atingiu o país na noite desta quarta-feira (24). O desastre já deixou mais de 160 mortos.

Algumas dessas equipes chegarão à Caracas ainda hoje. Foram enviados socorristas dos Estados Unidos, México, França, Equador, República Dominicana e El Salvador.

Alemanha se dispôs a enviar até seis aeronaves militares para socorrer Caracas. A Espanha colocou à disposição uma equipe de 54 integrantes da Unidade Militar de Emergências, que viajará até o país latino-americano em caso de necessidade e se a ajuda for solicitada, informou o governo espanhol. A Itália seguiu posição parecida e também disse estar apta a ajudar o povo venezuelano.

Suíça também se prontificou. O governo disse ter enviado 80 socorristas, oito cães de busca e 18 toneladas de equipamentos de resgate para auxiliar nas operações no país. Não foi informado quando o socorro chegará à Caracas.

Na Ásia, a China foi o único país até o momento que ofertou ajuda. Pequim disse "oferecer toda a ajuda possível, de maneira adequada, de acordo com as necessidades da Venezuela".

O Brasil também se dispôs a ajudar. O presidente Lula solicitou ao Ministério das Relações Exteriores que consulte a embaixada venezuelana para saber qual a melhor forma de ajudar. O petista também se solidarizou com o povo venezuelano.

Além do apoio desses países, Venezuela também anunciou a criação de um fundo bilionário. De acordo com a presidente interina do país, Delcy Rodríguez, o fundo de R$ 1 bilhão conta com recursos do FMI (Fundo Monetário Internacional) e será usado para reconstruir as cidades atingidas pelos tremores.

AO MENOS 164 MORTOS

Terremotos provocaram destruição. Dois fortes abalos atingiram a Venezuela ontem, derrubaram prédios em Caracas e outras cidades e mobilizaram equipes de resgate.

Delcy Rodríguez confirmou 164 mortes e quase 1.000 feridos. Prédios balançaram em Caracas. Moradores deixaram edifícios e casas na capital venezuelana após o tremor, de acordo com a Associated Press.

Alerta de tsunami foi cancelado. Um aviso chegou a ser emitido para Porto Rico e as Ilhas Virgens dos Estados Unidos após os terremotos na Venezuela, mas foi suspenso horas depois pelo Centro de Alerta de Tsunamis dos EUA.

Tremor foi sentido no Brasil. Vídeos publicados nas redes sociais mostram moradores deixando imóveis em cidades do Amazonas e do Pará após os terremotos na Venezuela.

Prédios foram evacuados em Belém. Segundo a Prefeitura, edifícios nos bairros de Umarizal, Jurunas, Cremação e Pedreira foram esvaziados por precaução. Apesar disso, não houve registro de ocorrências graves na capital paraense.

Sismos estão entre os mais fortes da história recente. Os terremotos, inicialmente registrados como magnitude 7,1, foram revisados pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) para 7,2 e 7,5, ocorrendo com apenas 39 segundos de diferença.