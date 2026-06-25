SÃO PAULO, SP (UOL/FIOLHAPRESS) - Um menino de três anos morreu após ficar preso no carro da família em Paris durante a onda de calor.

Caso do menino de três anos preso em carro em Paris começou quando ele entrou sozinho no veículo da família. O promotor Guirec Le Bras afirma à imprensa francesa que a trava de segurança infantil impediu a saída, segundo o jornal britânico The Independent.

Pai da criança acreditava que o filho dormia enquanto trabalhava em um galpão no jardim. Le Bras diz que "ele aparentemente se trancou e ficou preso no veículo antes de ser encontrado inconsciente pelos pais".

Mãe do menino dormia com o outro filho do casal, de 18 meses, quando o caso ocorreu. O promotor afirma que ela foi levada ao hospital em estado de choque.

Paris registrou 40,9°C na quarta-feira, recorde de junho na capital. Foi a primeira vez em 150 anos que os termômetros da cidade passaram de 40°C.

Onda de calor já provocou outras mortes na França nos últimos dias. Na segunda-feira, duas crianças de dois e quatro anos morreram após serem encontradas em parada cardíaca dentro do carro da mãe.

Autoridades francesas informaram mais cedo nesta semana a morte de 40 pessoas por afogamento. O balanço citado no período não detalha quantos casos tiveram relação direta com o calor extremo.

Prefeitura de Paris pediu que os moradores reduzam o ritmo diante do calor. A onda de calor também afetou o fornecimento de energia e levou ao fechamento de escolas e espaços culturais em partes da Europa ocidental.

Primeiro-ministro francês Sebastien Lecornu ativou o nível mais alto de mobilização dos serviços de saúde. A medida permite cancelar cirurgias não urgentes para priorizar emergências ligadas ao calor.

Sul da Inglaterra e o País de Gales também enfrentavam novo dia de temperaturas recordes. A previsão citada no relato indicava pico de 37°C, depois de Hampshire registrar 36,1°C na quarta-feira.