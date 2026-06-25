SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A China testou um sistema de energia eólica flutuante em grande altitude que usa um dirigível gigante para gerar eletricidade.

O sistema usa um dirigível de 60 m x 40 m cheio de hélio, com 12 turbinas internas. A estrutura capta ventos mais fortes e constantes em altitude e converte essa força em energia elétrica.

A energia gerada é transmitida por um cabo inteligente que também ancora o equipamento. O sistema usa IA para ajustar a altitude e buscar condições de vento ideais.

A tecnologia é chamada de energia eólica aerotransportada estratosférica e tem capacidade de gerar 3 megawatts. O desenvolvimento é da empresa Beijing Lanyi Yunchuan, em parceria com a Universidade de Tsinghua.

O equipamento sobe até 2.000 metros e mantém as turbinas operando com ventos de altitude. Cabos fazem a ancoragem e a transmissão da eletricidade até o solo.

TESTE EM SICHUAN E VANTAGENS APONTADAS

O sistema foi testado com sucesso em janeiro na província de Sichuan. Ele subiu em cerca de 30 minutos, gerou 385 kWh de energia e se conectou à rede elétrica.

Entre as vantagens sobre turbinas tradicionais, o sistema usa até 90% menos material e dispensa fundações de concreto e torres altas. A lista inclui baixo impacto visual e sonoro, além de transporte mais simples, com possibilidade de ser carregado em contêineres.

O projeto é indicado para áreas remotas, ilhas e zonas de desastre. A China planeja testes mais longos e em altitudes maiores, com o objetivo de ajudar a expandir o uso de energia limpa no país.