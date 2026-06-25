SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Terremotos registrados nesta quarta-feira (24) na Venezuela foram os maiores que atingiram o país em mais de um século, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dados do USGS indicam que o maior terremoto já registrado na Venezuela ocorreu em 1900, com magnitude 7,7, na costa norte do país, perto de Caracas. O órgão aponta que o epicentro daquele tremor ficou a poucas centenas de quilômetros do epicentro do abalo desta quarta.

O segundo terremoto de ontem teve magnitude 7,5. O tremor anterior, de magnitude 7,2 e ocorrido cerca de 40 segundos antes, aparece como o quarto maior já registrado, atrás também de um terremoto de 2018.

Os tremores levaram a um alerta de tsunami para áreas costeiras a menos de 300 quilômetros do epicentro. Segundo os Centros de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos, havia risco de ondas perigosas, mas o aviso foi cancelado.

O terremoto ocorreu a 23 quilômetros a noroeste de Yumare e a 24 quilômetros da cidade de San Felipe. A região abriga algumas das maiores refinarias do país.

Até o momento, os dois fortes terremotos deixaram pelo menos 32 mortos e 700 feridos, após desabamentos em Caracas e arredores. O balanço foi informado pela presidente interina Delcy Rodríguez.

O USGS emitiu um alerta vermelho e estimou que o tremor pode resultar entre 10 mil e 100 mil vítimas. "Alerta vermelho para mortes relacionadas ao tremor e perdas econômicas. Altas vítimas e danos extensos são prováveis, e o desastre provavelmente é generalizado. Alertas vermelhos anteriores exigiram uma resposta nacional ou internacional", afirmou o órgão, em comunicado.

O USGS avalia que parte relevante da população vive em estruturas mais frágeis ao impacto de terremotos. "Os tipos predominantes de edifícios vulneráveis são construções de alvenaria de tijolos não reforçados e blocos de adobe", disse o órgão, em comunicado.