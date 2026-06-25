SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um quadro de Pablo Picasso avaliado em até R$ 88 milhões foi encontrado durante uma operação policial contra o tráfico de drogas na França. As informações são do jornal Le Parisien.

A obra avaliada entre 12 e 15 milhões de euros (R$ 71 milhões a R$ 88 milhões) foi achada na casa da tia de um suposto traficante de drogas. A operação foi realizada na cidade de Champigny-sur-Marne.

O suposto traficante confessou o roubo e foi preso. Durante interrogatório, o homem, de 37 anos, alegou que queria demonstrar as falhas de segurança da empresa onde trabalha, especializada no armazenamento de obras de arte.

A obra de arte não foi revelada pela polícia francesa. No entanto, o Le Parisien informou que se trata de um dos retratos de Marie-Thérèse Walter, amante de Pablo Picasso, produzidos em 1937. Ainda segundo o jornal, o quadro pertence a uma colecionadora de Singapura.

A operação ocorreu na semana passada. Os policiais invadiram a casa no subúrbio de Paris com o intuito de encontrar drogas no local. Além do quadro, foram descobertos vários milhares de euros em dinheiro vivo, roupas de luxo e resina de cannabis.