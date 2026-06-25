WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quinta-feira (25) que conversou com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, após os terremotos que atingiram o país, e anunciou o envio de equipes americanas de busca e resgate para auxiliar nas operações de emergência.

Segundo Rubio, os primeiros grupos partirão dos condados de Fairfax, na Virgínia, e de Los Angeles. O secretário afirmou que o governo mobilizará recursos do Departamento de Defesa para apoiar a chegada da ajuda, já que o aeroporto de Caracas sofreu danos e uma das pistas ficou comprometida.

"A necessidade mais urgente neste momento é a busca e o resgate", afirmou. "Teremos uma resposta de todo o governo. Ela será ampla, rápida e eficaz."

Rubio disse ainda que os Estados Unidos pretendem avaliar, nas próximas 48 horas, as necessidades de médio e longo prazo da Venezuela, incluindo moradia para desabrigados e a recuperação da infraestrutura de telecomunicações.

Segundo ele, o presidente Donald Trump "assumiu um compromisso total de apoiar a Venezuela". O secretário acrescentou que Washington também ativou protocolos para prestar assistência a cidadãos americanos que estejam no país. Rubio não especificou quanto os EUA devem destinar a Venezuela.

"É preciso esperar para entender quais serão todas as necessidades. A necessidade mais imediata neste momento é a busca e o resgate. Essa é a prioridade absoluta, porque é preciso retirar as pessoas dos escombros em até 48 horas; caso contrário, elas não sobreviverão. Essa será a primeira resposta que vamos oferecer", diz Rubio.

Por volta das 18h desta quarta-feira (24), no horário local, a Venezuela foi abalada por dois fortes terremotos quase consecutivos, de magnitude 7,2 e 7,5. Os venezuelanos correram imediatamente para as ruas e muitos demoraram a voltar para suas casas e escritórios, com medo das réplicas ?foram ao menos 20, segundo a líder do país, Delcy Rodríguez.

Delcy declarou estado de emergência e expressou suas condolências às vítimas. Os terremotos foram sentidos com força desde o estado de Trujillo, nos Andes, até La Guaira. Autoridades falam em mortos e feridos, mas os danos ainda não foram quantificados e não há um número oficial. Até o início da tarde desta quinta, ao menos 164 pessoas morreram em decorrência dos terremotos.