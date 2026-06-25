SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24), de magnitude 7,5, é o mais forte registrado no país em mais de um século.

Ao menos 164 pessoas morreram, e 971 ficaram feridas. Os tremores causaram pânico e destruição, com desabamentos e danos a estruturas de prédios. O Aeroporto Internacional Simón Bolívar, o principal da Venezuela, está fechado.

As equipes de emergências continuam atuando nas buscas por mortos e desaparecidos.

Não houve um terremoto tão forte desde o dia 29 de outubro de 1900, quando um sismo de magnitude 8 atingiu a capital Caracas. Conhecido como o Terremoto de São Narciso, o evento resultou em 21 mortos e mais de 50 feridos, segundo a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas.

Houve graves danos a edifícios públicos e residência particulares, com uma série de desabamentos, e a cidade ficou tomada por destroços. Ainda segundo o órgão venezuelano, após o terremoto houve vários outros efeitos geológicos, como deslizamentos, quedas de rochas e avalanches sísmicas.

O sismo de 1900 gerou mais de 250 réplicas, registradas ao longo de vários meses. Com isso, muitas pessoas foram desalojadas e passaram a viver em praças e terrenos baldios.

Nesta quarta, o tremor principal (de magnitude 7,5) ocorreu 39 segundos após o precursor (7,2), a uma distância de cerca de 45 km, ambos no norte do país, a sudeste de Yumare. Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que foi registrado às 18h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações do serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS).

Segundo o USGS, os terremotos resultaram de um movimento de deslizamento lateral superficial próximo à fronteira entre as placas tectônicas do Caribe e da América do Sul. No local do terremoto, a placa do Caribe se move para leste em relação à América do Sul a uma taxa de cerca de 20 mm/ano.

De acordo com o órgão, uma sequência dupla de sismos ?dois terremotos de magnitude semelhante que ocorrem em um curto intervalo de tempo e proximidade? "provavelmente indica um processo complexo de interação de rupturas".

O terremoto mais forte da história, de magnitude 9,5, ocorreu na região de Biobío, no Chile, e resultou na morte de 1.655 pessoas. Mais de 2 milhões ficaram desabrigados.

Nem sempre sismos de grande magnitude, porém, causam os efeitos mais intensos na superfície. Uma área com solo instável, como areia ou argila, afirma o USGS em sua página oficial, provavelmente sofrerá efeitos muito mais perceptíveis do que uma área com solo firme, como o granito.

"A destrutividade de um terremoto depende de muitos fatores. Além da magnitude e das condições geológicas locais, esses fatores incluem a profundidade do foco, a distância do epicentro e o projeto de edifícios e outras estruturas. A extensão dos danos também depende da densidade populacional e da densidade de construções na área abalada pelo terremoto."