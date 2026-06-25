SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortos devido aos dois terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5, que atingiram a Venezuela, subiu para ao menos 188 na tarde desta quinta-feira (25). O novo balanço foi divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, irmão da líder interina Delcy Rodríguez.

Ao menos 1.520 pessoas ficaram feridas. As equipes de emergências continuam atuando nas buscas por mortos e desaparecidos.

Um boletim divulgado na manhã desta quinta por Delcy citava ao menos 164 vítimas e 971 feridos. A líder interina anunciou também a criação de um fundo inicial de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) com recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Delcy fez um novo pronunciamento transmitido pela televisão estatal. Segundo ela, equipes de resgate especializadas e certificadas pelo sistema das Nações Unidas estão a caminho da Venezuela para auxiliar nas buscas. Na véspera, Delcy declarou estado de emergência e expressou suas condolências às famílias dos mortos.

A comunidade internacional prestou solidariedade e ofereceu o envio de ajuda. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que Washington dará uma resposta "grande, rápida e eficaz".

A ONU afirmou que está "completamente mobilizada" e que considera que a situação exige um "esforço coletivo massivo" para ajudar o país.

Na América Latina, os governos do Equador, Argentina, Uruguai e Brasil ofereceram ajuda. Ainda na quarta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou uma avaliação do Ministério das Relações Exteriores para estudar medidas de assistência.

A União Europeia também ofereceu auxílio. O governo da Espanha afirmou que colocou à disposição da Venezuela uma equipe de 54 integrantes da Unidade Militar de Emergências. Segundo o Ministério da Defesa espanhol, o grupo conta com cães treinados e equipamentos especializados para localizar sobreviventes sob os escombros.

Já a Suíça anunciou o envio de 80 socorristas, oito cães de busca e 18 toneladas de equipamentos de resgate para ajudar as equipes venezuelanas nos trabalhos de busca. Itália, China e até Irã afirmaram que estão disponíveis para prestar assistência.

O tremor principal (7,5) ocorreu 39 segundos após o precursor (7,2), a uma distância de cerca de 45 km, ambos no norte do país. Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que foi registrado às 18h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações do serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS).

Os sismos aconteceram em diferentes profundidades e também foram sentidos na Colômbia e no Brasil.

O sismo de magnitude 7,5 é o mais potente em mais de um século, segundo os registros históricos do USGS, que registrou em 29 de outubro de 1900 um terremoto de magnitude estimada de 7,7 na costa do país, a nordeste de Caracas.

O Aeroporto Internacional Simón Bolívar, o principal do país, está fechado devido a graves danos em sua infraestrutura.