SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O centro de detenção de imigrantes Alligator Alcatraz, na Flórida, foi fechado quase um ano após a abertura.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirma que a unidade instalada numa pista isolada nos Everglades sempre foi temporária. Segundo ele, autoridades federais agora têm capacidade em centros mais permanentes, de acordo com a NBC News.

Autoridades já haviam anunciado um fechamento temporário no início de junho. Todos os detidos foram levados para outras unidades porque a temporada de furacões tornava insegura a permanência nos Everglades.

DeSantis disse que a estrutura cumpriu a função prevista pelo governo estadual. "Cumpriu seu papel naquele momento", afirmou em entrevista coletiva.

DeSantis e o presidente Donald Trump tratavam o centro como peça da política de deportações. O governador afirmou que 21 mil pessoas foram deportadas por meio da estrutura e disse que a operação tornou a Flórida mais segura.

Entidades de defesa de imigrantes afirmavam que as tendas nunca foram seguras nem humanitárias. Detidos relataram dificuldade para falar com advogados e descreveram problemas graves de infraestrutura.

Relatos dos imigrantes citavam falhas sanitárias e infestação de insetos no local. Eles mencionaram vermes na comida, vasos sem descarga, chão alagado por fezes e presença constante de mosquitos.

Advogados dos imigrantes disseram que clientes foram enviados no início de junho para unidades no sul da Flórida, Califórnia, Arizona, Louisiana e Texas. Advogados e familiares só foram informados sobre o destino cerca de uma semana depois.

Entidades de defesa de imigrantes dizem que o fechamento não elimina os danos da detenção prolongada. Segundo esses grupos, famílias continuam sofrendo enquanto parentes passam meses sob custódia.

Coalizão de Imigrantes da Flórida afirmou que o fechamento não apaga os ganhos de empresas e contratadas. A entidade disse que esses grupos lucraram milhões com uma emergência migratória que, para ela, não existe.

A estrutura foi erguida pela gestão DeSantis em poucos dias, em 2025. O centro funcionava numa pista de pouso isolada nos Everglades.

Imagem aérea do local mostra fileiras de tendas e trailers brancos ao redor da pista. DeSantis disse que o aeródromo continuará em uso após o fechamento do centro.