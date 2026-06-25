SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes de vários países, incluindo de Estados Unidos e Brasil, manifestaram apoio à Venezuela e ofereceram ajuda nas operações de busca e resgate após os terremotos na noite de quarta-feira (24) que provocaram mortes e destruição.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que em janeiro determinou uma ação militar em Caracas para capturar o ditador Nicolás Maduro, escreveu na plataforma Truth Social que a Casa Branca está "pronta, disposta e apta" a ajudar. Segundo ele, os terremotos configuram eventos de "enorme magnitude".

Antes, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, já havia dito que Washington dará uma resposta "grande, rápida e eficaz" à tragédia no país sul-americano.

Na América Latina, os governos do Equador, Argentina, Uruguai e Brasil ofereceram ajuda. Ainda na quarta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou uma avaliação do Ministério das Relações Exteriores para estudar medidas de assistência.

O objetivo, segundo nota divulgada por Lula, é adotar medidas de assistência para ajudar a Venezuela. A avaliação será feita em conjunto com a embaixada do Brasil em Caracas.

A União Europeia também está disposta a prestar ajuda, anunciou nesta quinta-feira (25) a comissária de Gestão de Crises do bloco, Hadja Lahbib. Ela informou que o sistema europeu Copernicus, de observação por satélite, foi ativado para apoiar as operações de resgate.

Na Espanha, o premiê Pedro Sánchez ofereceu apoio a Caracas, enquanto o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, disse que o país europeu está pronto para fornecer qualquer ajuda emergencial necessária.

"A Espanha e eu oferecemos nosso total apoio ao povo venezuelano após os terremotos devastadores desta noite", publicou Sanchez no X. "Nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias".

Também na Europa, a Alemanha ofereceu o envio de seis aeronaves militares para ajudar nos esforços de socorros, disse o ministro da Defesa do país. "As Forças Armadas alemãs estão prontas e podem disponibilizar até seis aeronaves de transporte A400M em curto prazo assim que o apoio for solicitado", escreveu Boris Pistorius em comunicado.

Já a Suíça anunciou o envio de 80 socorristas, oito cães de busca e 18 toneladas de equipamentos de resgate para ajudar as equipes venezuelanas nos trabalhos de busca.

A China fará o que puder para ajudar a Venezuela, escreveu em nota o Ministério das Relações Exteriores chinês. Até a tarde desta quinta, não havia relatos de cidadãos chineses entre as vítimas, disse o porta-voz do ministério, Guo Jiakun, em entrevista à imprensa em Pequim.

Itália e Irã afirmaram que estão disponíveis para prestar assistência.

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