SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As autoridades da Venezuela estão pedindo doações de água potável e máscaras enquanto as forças de segurança continuam os resgates de atingidos pelos terremotos que assolaram o país nessa quarta-feira (24).

Cruz Vermelha na Venezuela listou as necessidades mais urgentes. Segundo a entidade, as prioridades são abrigos de emergência para famílias que tiveram casas danificadas ou destruídas, assistência médica, água e itens domésticos.

Escolas e prédios públicos viraram pontos de acolhimento e coleta de suprimentos. Em nota, Ministério do Poder Popular para a Educação da Venezuela informou que as aulas foram suspensas em todo o país, por tempo indeterminado.

Comitê de Direitos Humanos do Vente, da oposição, compartilhou doações de água e suprimentos nas redes sociais. "A solidariedade já começou", diz a publicação.

Máquinas estão sendo mobilizadas para remover escombros. O objetivo é permitir o acesso das equipes de resgate em busca de mais sobreviventes.

Venezuela recebeu o apoio de vários países, incluindo o Brasil. Países como Estados Unidos, México, França, Equador, República Dominicana e El Salvador também se prontificaram a enviar socorristas ao país.