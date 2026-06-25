SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Organização Marítima Internacional (OMI), que é a agência da ONU responsável pela regulação da segurança do transporte marítimo global, suspendeu a operação de retirada de embarcações do Estreito de Hormuz após um navio de carga ser atingido por um projétil no Golfo de Omã.

Navio de carga foi atingido por projétil não identificado. A embarcação estava a cerca de 13,89 km do porto de Dahit, em Omã, segundo a companhia britânica de segurança marítima UKMTO.

Não houve vítimas nem danos ambientais. O comandante da embarcação confirmou à UKMTO que nenhum tripulante ficou ferido, mas o projétil danificou a ponte de comando do navio.

Autoria do ataque ainda não foi confirmada. Autoridades não identificaram quem disparou contra o navio.

Mídia internacional acusa o Irã. Fontes do Wall Street Journal afirmam que o país orquestrou o ataque, mas o Irã não assumiu a autoria e nenhuma autoridade confirmou a informação oficialmente.

OMI decidiu suspender a evacuação até obter mais informações. O secretário-geral da agência, Arsenio Dominguez, afirmou que a suspensão visa "reconfirmar que as garantias de segurança necessárias continuam em vigor" para as embarcações na região.

Navio atacado não fazia parte do plano de evacuação da OMI. Dominguez destacou que a embarcação atingida "não transitou sob o regime de evacuação" da agência.

Autoridade iraniana alertou navios contra rotas não autorizadas. A PGSA (Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico), administrada pelo Irã, afirmou no X que embarcações que passarem por rotas fora da estrutura designada pela entidade não terão garantia de passagem segura.

OMI lançou o plano na terça-feira (23) para retirar navios e tripulantes presos na região. Sob supervisão dos Estados Unidos, a operação previa duas rotas de saída pelo Estreito de Hormuz, uma pelas águas iranianas e outra pelas águas de Omã.

Cerca de 57 navios já haviam atravessado o estreito até a suspensão. Dados preliminares da OMI indicam que aproximadamente 1.100 tripulantes completaram a travessia entre terça e quinta-feira.

Operação foi criada em meio a tensões que bloquearam a passagem de embarcações. O Estreito de Hormuz é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, por onde circula grande parte do comércio global de petróleo.