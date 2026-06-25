SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O comandante de um voo da Air Canada sofreu uma aparente convulsão durante uma viagem entre Newark, em Nova Jersey (EUA), e Halifax, na província canadense de Nova Escócia.

Passageiros relataram momentos de tensão. Segundo testemunhas, o avião sofreu solavancos e mudanças bruscas de direção enquanto o comandante passava mal durante o voo.

Piloto foi contido por passageiros. Algumas pessoas tentaram imobilizar o profissional durante a emergência, embora esse procedimento não seja recomendado em casos de convulsão.

Copiloto assumiu o controle da aeronave. Ele desviou o voo para Boston, onde o avião pousou em segurança. O comandante foi levado a um hospital para atendimento médico, segundo a companhia aérea.

"No momento em que o avião fez uma guinada brusca, eu soube que algo estava errado porque não era turbulência."

"Parecia que alguém tinha soltado os controles e isso aconteceu várias vezes. E, sabe, todos os pensamentos passam pela sua cabeça, você começa a rezar. Meus filhos começaram a rezar imediatamente", disse Rodney McDonald, que viajava com a esposa e dois filhos, em entrevista à ABC News.

Aeronave levava 61 passageiros. O turboélice De Havilland Q400 transportava 61 pessoas no momento em que o comandante passou mal durante o voo.

Companhia providenciou transporte. A Air Canada informou que trabalha para levar os passageiros ao destino final por meio de uma alternativa de viagem.

O QUE FAZER AO PRESENCIAR CRISE CONVULSIVA?

Especialistas orientam manter a calma. Em caso de crise convulsiva, a principal recomendação é proteger a pessoa contra quedas e afastar objetos que possam causar ferimentos, segundo especialistas ouvidos pela agência de notícias Estadão Conteúdo.

Não tente imobilizar a vítima. Médicos afirmam que conter os movimentos pode provocar lesões. A orientação é colocar a pessoa de lado, marcar o tempo da crise e acionar atendimento médico se for o primeiro episódio ou se a convulsão durar mais de dois minutos.

Evite colocar objetos na boca. Também não é recomendado oferecer água ou medicamentos durante a convulsão. Após a crise, a pessoa costuma recuperar a consciência entre 10 e 15 minutos.