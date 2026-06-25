BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter conversado por telefone com a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre os terremotos que atingiram o país vizinho na quarta-feira (24). Em publicação nas redes sociais, o presidente detalhou a ajuda que enviará a Caracas.

A FAB (Força Aérea Brasileira) enviará um primeiro avião nesta sexta-feira (26) com uma equipe de 36 bombeiros para prestar suporte às vítimas, além de um segundo envio com equipamentos médicos, cem purificadores de água com painel solar e medicamentos no sábado (27).

"Vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas. No sábado, enviaremos mais um voo com equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias", escreveu Lula.

Os tremores registrados no país -um com magnitude de 7,2, seguido por um de 7,5 -deixaram ao menos 188 mortos e mais de 1500 feridos.

Na véspera, o presidente brasileiro já havia se manifestado sobre a tragédia, ao afirmar que determinou uma avaliação do Ministério das Relações Exteriores sobre a situação do país para adotar medidas de assistência.

"Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta", disse o presidente. "Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades".

O tremor principal (7,5) ocorreu 39 segundos após o precursor (7,2), a uma distância de cerca de 45 km, ambos no norte do país. Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que foi registrado às 18h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações do serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS). Os sismos aconteceram em diferentes profundidades e também foram sentidos na Colômbia e no Brasil.