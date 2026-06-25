SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortos após os terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira (24) subiu para 235, disse nesta quinta-feira (25) o ministro da Saúde.

O Ministério das Relações Exteriores confirmou, na noite de quinta (25), que dois brasileiros estão entre os mortos, um homem e uma mulher, sem dar mais detalhes.

Os tremores, de magnitude 7,2 e 7,5 -este último, o mais forte em mais de um século- causaram pânico e destruição, com desabamentos e danos a estruturas de prédios. O Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Caracas, está fechado.

Nesta quarta, o tremor principal ocorreu 39 segundos após o precursor, a uma distância de cerca de 45 km, ambos no norte do país, a sudeste de Yumare. Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que foi registrado às 18h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações do serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS).

Segundo o USGS, os terremotos resultaram de um movimento de deslizamento lateral superficial próximo à fronteira entre as placas tectônicas do Caribe e da América do Sul. No local do terremoto, a placa do Caribe se move para leste em relação à América do Sul a uma taxa de cerca de 20 mm/ano.

De acordo com o órgão, uma sequência dupla de sismos --dois terremotos de magnitude semelhante que ocorrem em um curto intervalo de tempo e proximidade- "provavelmente indica um processo complexo de interação de rupturas".

Nem sempre sismos de grande magnitude, porém, causam os efeitos mais intensos na superfície. Uma área com solo instável, como areia ou argila, afirma o USGS em sua página oficial, provavelmente sofrerá efeitos muito mais perceptíveis do que uma área com solo firme, como o granito.

"A destrutividade de um terremoto depende de muitos fatores. Além da magnitude e das condições geológicas locais, esses fatores incluem a profundidade do foco, a distância do epicentro e o projeto de edifícios e outras estruturas. A extensão dos danos também depende da densidade populacional e da densidade de construções na área abalada pelo terremoto."