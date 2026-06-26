SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dois terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira (24) deixaram pelo menos 188 mortos, segundo as autoridades venezuelanas, mas esse número deve aumentar nos próximos dias. O tremor, o mais forte do país em mais de um século, também deixou 1.520 feridos, e 200 pessoas estão presas nos escombros.

Ainda é cedo para saber se o desastre natural entrará para a lista dos mais mortais da América Latina e do Caribe, que inclui eventos como o terremoto no Haiti, em 2010, o abalo no Peru em 1970, dois dias antes da estreia do país na Copa do Mundo no México, e o sismo no Chile em 1960, o mais violento já registrado.

Veja abaixo os detalhes dos dez terremotos mais letais da história da região. A lista está organizada de acordo com as estimativas oficiais dos governos dos países atingidos ?números que, às vezes, são contestados.

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1. HAITI, 2010

No dia 12 de janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 7 atingiu o Haiti, com epicentro na cidade de Leogane, a 25 quilômetros de Porto Príncipe ?a área mais densamente povoada do país caribenho. O número de mortes estimado pelo governo haitiano é de 316 mil, enquanto um estudo da Universidade de Michigan disse que 160 mil pessoas morreram. Em todo caso, trata-se do tremor mais mortal da história do continente americano.

Entre os mortos estavam 19 militares brasileiros da Minustah, a missão de paz da ONU no Haiti, e a pediatra brasileira Zilda Arns. O terremoto agravou a crise humanitária sofrida pelo país, causando uma epidemia de cólera que matou quase 10 mil pessoas ao longo dos anos 2010.

2. EQUADOR, 1868

Dois terremotos com 11 horas de diferença entre um e outro atingiram o norte do Equador em agosto de 1868. Com magnitudes estimadas de 6,3 e 6,7, os tremores deixaram pelo menos 70 mil mortos, de acordo com o governo, destruindo completamente as cidades de El Ángel e Ibarra.

3. PERU, 1970

Conhecido no país como o terremoto de 70, o desastre natural deixou entre 63 mil e 70 mil mortos, segundo autoridades peruanas. O abalo teve magnitude 7,9 ?a grande maioria das mortes ocorreu em deslizamentos de terra causados pelo sismo.

O terremoto aconteceu dois dias antes da estreia da seleção peruana na Copa do Mundo, no México. O time, cujo técnico era o brasileiro Didi, resolveu jogar o torneio mesmo assim, como forma de proporcionar alegria para o povo peruano. A seleção chegou às quartas de final, quando foi eliminada pelo Brasil.

4. CHILE, 1939

Um dos maiores desastres naturais da história do Chile aconteceu em janeiro de 1939, quando um terremoto de magnitude 8,3 na região de Chillán matou pelo menos 28 mil pessoas. Cerca de 95% das casas da cidade de Concepción foram destruídas.

5. PERU E CHILE, 1868

A cidade de Arica, na fronteira entre o Peru e o Chile, foi atingida por um terremoto de magnitude 9,1 em agosto de 1868. Cerca de 25 mil pessoas morreram, e um tsunami que se seguiu ao tremor destruiu uma série de navios ancorados no porto. Na época, a cidade fazia parte do território peruano ?hoje, pertence ao Chile.

6. GUATEMALA, 1976

Um tremor de magnitude 7,5 na falha de Motagua, que corta a América Central, atingiu a Guatemala em fevereiro de 1976, matando 23 mil pessoas. Especialistas dizem que o número de mortos foi maior do que o esperado porque o sismo ocorreu de madrugada, quando a maior parte das pessoas estava em casa.

7. VENEZUELA, 1812

Na quinta-feira santa de 1812, um abalo de magnitude 7,7 com epicentro em Caracas destruiu a cidade, matando cerca de 20 mil pessoas. O terremoto, que ocorreu no meio da guerra de Independência contra a Espanha, foi interpretado por monarquistas como um sinal de que se separar da Coroa espanhola era contra a vontade de Deus.

Em um famoso evento histórico, o arcebispo de Caracas na época, dom Narciso Coll y Pratt, disse em um sermão que os venezuelanos "mereceram" o terremoto, enviado por Deus para que o país não se tornasse uma nova "Babilônia ou Torre de Babel". Em resposta, o líder da Independência, Simón Bolívar, teria dito: "Se a natureza se opõe a nós, lutaremos contra ela, e faremos com que ela nos obedeça."

8. COLÔMBIA E VENEZUELA, 1875

Em 1875, um terremoto de magnitude 6,7 atingiu a cidade colombiana de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, destruindo totalmente o local e matando cerca de 10 mil pessoas.

9. CHILE, 1960

O famoso terremoto de Valdívia de 1960 foi o abalo sísmico mais violento já registrado na história: de magnitude 9,5, durou 10 minutos e gerou um tsunami que chegou a afetar também o Havaí e o Japão. A estimativa oficial do governo ficou em 6.000 mortos, embora outras estimem valores mais baixos.

Apesar do número relativamente baixo de mortes em comparação a outros sismos da lista, o terremoto de Valdívia deixou 2 milhões de desabrigados em todo o país, cerca de 25% da população total do Chile na época.

10. MÉXICO, 1985

Em 1985, um terremoto de magnitude 8 causou danos severos na Cidade do México. O número de mortos é alvo de disputa até hoje: o governo, criticado por sua resposta lenta ao desastre, disse que 5.000 pessoas morreram, enquanto o Serviço Sismológico Nacional do México estimou 45 mil vítimas. Se esse número for considerado, o terremoto de 1985 estaria em quarto lugar nesta lista.