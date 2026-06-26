Os dados foram atualizados, nesta sexta-feira (26), pela presidente do país, Delcy Rodríguez.

Mas também resgatamos dezenas de pessoas com vida, o que nos alegra, pois elas podem se reunir com suas famílias e entes queridos, afirmou Delcy.

O número de vítimas pode ser ainda maior. O site Desaparecidos Terremoto Venezuela, criado pela sociedade civil para reunir informações extra oficiais sobre vítimas, estima que mais de 40 mil pessoas desaparecidas.

Projeções do Serviço Geológico dos EUA (USGS) apontam a probabilidade de dezenas de milhares de vítimas, com perda econômica de 1% a 7% do Produto Interno Bruto (PIB).

A presidente do país Delcy Rodríguez informou que foram registrados, depois dos terremotos, outros 214 tremores, chamados de réplicas, consequência dos terremotos principais, mostrando o tamanho da atividade sísmica ainda presente na Venezuela.

Os terremotos de 7.2 e 7.5 da escala Ritcher afetaram, principalmente, o estado de La Guaira, onde houve o desabamento de uma série de edifícios.

Declaramos o estado de La Guaira como zona de desastre natural devido à magnitude do impacto desse fenômeno, que devastou áreas inteiras do estado e exigiu planos de resposta especiais, concluiu a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Brasil envia ajuda

Nesta sexta-feira (26), uma aeronave KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), decola às 10h desta sexta-feira (26) em missão humanitária para apoiar a Venezuela.

A missão contará com uma equipe de Busca e Resgate Urbano, nível pesado, reunindo profissionais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, militares dos corpos de bombeiros militares de Minas Gerais, São Paulo e do Paraná, além de especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações, disse a FAB.

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