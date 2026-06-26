SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte colidiu nesta sexta-feira (26) com o prédio mais alto de Pequim, na China. Partes da aeronave e do edifício caíram nas ruas em volta e provocaram correria entre as pessoas no local.

Vídeos compartilhados nas redes sociais e verificados pelo jornal The New York Times mostraram destroços caindo do arranha-céu enquanto pessoas corriam para se proteger. Outras publicações também mostraram janelas quebradas e destroços, incluindo o que parecia ser a cauda de uma pequena aeronave, caindo de uma altura equivalente a dezenas de andares na rua abaixo. O prédio fica no distrito comercial central da capital, que estava congestionado de carros.

Ainda não há balanço oficial sobre possíveis mortos ou feridos.

A polícia fechou pelo menos uma das principais vias próximas com uma grade metálica e uma viatura. O arranha-céu chama-se Citic Tower e também é conhecido como China Zun. É a sede do Grupo Citic, um dos maiores conglomerados financeiros estatais da China.

Segundo o New York Times, um funcionário de uma academia próxima, que se identificou pelo sobrenome Zhang, disse que estava caminhando com amigos na área quando viu uma aeronave atingir a torre por volta das 18h, no horário local (7h em Brasília). Uma mulher com um ferimento na cabeça foi levada posteriormente em uma ambulância, disse ele.

Um morador do bairro, que se identificou como Wang, disse ao New York Times que pouco antes das 18h ouviu barulhos altos vindos da rua e caminhou em direção à torre, onde viu um buraco, que pegou fogo brevemente, na lateral do prédio. Ele também disse ter visto os destroços de uma aeronave, também em chamas, na base do edifício. Ele afirmou não ter conseguido entender se houve vítimas antes que a polícia dispersasse os curiosos.

A construção da torre foi concluída em 2018 e pode ser vista de toda a cidade devido a suas dimensões. Ela fica em frente a outro marco arquitetônico famoso de Pequim, a sede da Televisão Central da China (CCTV), onde quase 20 carros da polícia estavam estacionados na noite desta sexta (manhã, no horário de Brasília).

O prédio começou a ser construído no fim de 2011 e foi anunciado como uma das maiores construções do planeta, com 510 metros de altura e 108 andares.

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