SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o envio de uma missão humanitária brasileira para auxiliar a Venezuela após os fortes terremotos que atingiram o país.

A equipe partiu a bordo de uma aeronave KC-390 Millennium da FAB (Força Aérea Brasileira), composta por profissionais de diferentes áreas, cães farejadores e equipamentos especializados para operações de busca e resgate.

Para o transporte, o Brasil utiliza uma das aeronaves mais modernas da FAB. O KC-390 Millennium, fabricado pela Embraer, foi desenvolvido para missões de transporte militar e logística, combinando alta capacidade de carga, velocidade e versatilidade.

O avião é empregado em operações de ajuda humanitária, busca e salvamento, evacuações médicas e transporte de tropas e cargas. Também pode ser utilizado em lançamento de paraquedistas, reabastecimento em voo e missões especiais.

O KC-390 Millennium oferece suporte estratégico, operacional e tático com mobilidade, velocidade e alcance incomparáveis em qualquer lugar do mundo. Embraer

A aeronave mede 35,2 metros de comprimento, tem 35 metros de envergadura e 11,8 metros de altura. Sua velocidade máxima chega a cerca de 870 km/h, uma das mais altas entre os aviões militares de transporte.

Outros destaques são a autonomia e a capacidade de carga. O KC-390 pode voar aproximadamente 2.800 quilômetros transportando sua carga máxima, distância que varia conforme o peso embarcado e o perfil da missão.

Segundo a Embraer, a aeronave transporta até 26 toneladas de carga. Para isso, conta com um sistema avançado de gerenciamento que "oferece altos níveis de flexibilidade e produtividade, combinando uma solução moderna para a fixação de carga controlada por software e soluções mecânicas de movimentação comprovadas".

Além da carga, o avião pode transportar cerca de 80 militares totalmente equipados, até 64 paraquedistas e equipes médicas. Na configuração para evacuação aeromédica, acomoda aproximadamente 74 macas. Também tem capacidade para transportar de três a quatro veículos leves ou de um a dois veículos pesados.

A ampla porta traseira facilita o embarque de veículos, pallets de suprimentos, maquinário pesado, alimentos, medicamentos e equipamentos de resgate. Já os sistemas digitais de navegação e gerenciamento reduzem a carga de trabalho da tripulação e aumentam a eficiência e a precisão durante as operações.

Além do transporte de cargas e de pessoal, o KC-390 também é utilizado para reabastecimento de outras aeronaves em voo, lançamento aéreo de cargas e paraquedistas e combate a incêndios florestais. O modelo já foi adquirido por outros países, como Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca e Coreia do Sul.

A aeronave partiu para a Venezuela na manhã desta sexta-feira (26). Segundo comunicado do Palácio do Planalto, um segundo voo está previsto para sábado (27), levando um hospital de campanha com sua equipe médica, além de medicamentos e outros insumos de saúde.

Também serão enviados cem purificadores de água movidos a energia solar, cada um com capacidade para produzir até 5.000 litros de água potável por dia. Os equipamentos serão doados à Defesa Civil venezuelana para reforçar o atendimento à população afetada pelos terremotos.